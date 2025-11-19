Las multas de tránsito aumentaron y las más caras superan los 2 millones de pesos en Buenos Aires: el listado completo

El nuevo esquema se aplicará durante dos meses e incluye un repaso por las infracciones más frecuentes y sus valores actualizados.

A partir de noviembre, los conductores que incumplan las normas de tránsito en la provincia de Buenos Aires enfrentarán un incremento en el costo de las multas . Esta actualización en el valor de las sanciones se aplicará durante un período de dos meses y impactará directamente en el bolsillo de quienes cometan faltas al volante. La medida busca sostener el efecto disuasorio ajustando los montos a la realidad económica del momento.

El aumento establecido para las multas representa un 6,5% respecto de los valores previos. Este ajuste está directamente vinculado al precio del litro de nafta premium en la sede La Plata del Automóvil Club Argentino (ACA). La elección de este combustible como parámetro permite que el valor de las penalidades se mantenga alineado con la inflación y con los costos propios del sector automotor.

Ese precio de la nafta premium se utiliza como base para definir el monto final de las infracciones mediante la Unidad Fija (UF). Esta unidad funciona como un módulo de cálculo que permite a las autoridades provinciales determinar los importes de manera escalonada y transparente. Bajo esta metodología, cualquier variación en el precio del combustible provoca automáticamente una actualización en el costo de las sanciones de tránsito.

El costo de las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires se encuentra sujeto a un sistema de actualización constante determinado por un módulo llamado Unidad Fija (UF). Este mecanismo se utiliza para mantener los valores alineados con la situación económica del momento. En cada período, se define el valor monetario de la UF tomando como referencia el precio de un litro de nafta premium en la sede La Plata del Automóvil Club Argentino (ACA).

La Unidad Fija funciona como la base del sistema de penalizaciones. Cada infracción, desde las menos graves hasta las más severas, se expresa en un rango de UF. Una falta menor puede ubicarse entre 50 y 100 UF, mientras que una muy grave puede llegar a 1.000 o 1.200 UF. Para obtener el monto final en pesos, solo se multiplica la cantidad de UF por el valor vigente. Para el bimestre noviembre-diciembre de 2025, la UF se encuentra en $1.711,00.

multas-de-transito.jpg

Las infracciones que representan un riesgo alto para la seguridad vial implican los montos más elevados, con cifras que pueden alcanzar niveles millonarios. El exceso de velocidad, por ejemplo, contempla sanciones que van desde $205.320 hasta $1.711.000 (150 a 1.000 UF), según el grado de la infracción. El mismo rango se aplica a conductas peligrosas como cruzar el semáforo en rojo, circular en contramano o girar en zonas sin autorización.

Las penalidades más costosas se aplican en los casos de alcoholemia positiva y en la negativa a realizar el test correspondiente. En esta última situación, la multa se ubica entre 500 y 1.200 UF. Con el valor actual de la UF, la cifra puede superar los $2.000.000, lo que demuestra la firme intención de desalentar la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas.

Otras faltas de alto impacto económico se relacionan con obligaciones documentales y el mantenimiento del vehículo. Conducir sin la Verificación Técnica Vehicular vigente o circular sin seguro obligatorio se penaliza con un rango de 300 a 1.000 UF, ubicándose entre $513.300 y $1.711.000. A esto se suma la infracción por circular sin licencia o con una licencia suspendida.

En el extremo inferior del sistema, las infracciones más comunes y leves se ubican entre 50 y 100 UF. Dentro de esta categoría entran el mal estacionamiento, circular con exceso de ocupantes, no portar el comprobante de seguro o no usar el cinturón de seguridad, así como el casco en el caso de los motociclistas. Estas sanciones se encuentran entre $85.550 y $171.100, representando un gasto considerable pese a ser de menor gravedad en comparación con otras faltas.