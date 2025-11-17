Cambió la multa por tener la VTV vencida: cuál fue la decisión del Gobierno

Se implementó por decisión del Ministerio de Gobierno y responde al contexto económico actual junto con la caída del poder adquisitivo.

El Ministerio de Gobierno de Misiones anunció una medida excepcional y transitoria destinada a aliviar la situación económica de la población. La disposición establece la suspensión temporal del cobro de intereses por mora aplicados a la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la Verificación Técnica Motovehicular (VTM) cuando el trámite se realiza fuera del plazo establecido. La resolución deja sin efecto la normativa previa que imponía multas y recargos por efectuar la inspección técnica vencida desde el 1 de diciembre, otorgando así un alivio a los propietarios de vehículos.

A cuánto llega la multa por no tener la VTV al día en noviembre 2025

La medida comenzó a regir desde su publicación oficial el 7 de noviembre y seguirá vigente hasta que una nueva decisión gubernamental indique lo contrario. Aunque se elimina el cobro de intereses punitorios, se recuerda a los propietarios la importancia de completar la VTV o VTM en el menor tiempo posible. La resolución surge como respuesta directa al contexto económico que atraviesa la provincia y el país, con el objetivo de reducir la carga que recae sobre las familias.

Esta suspensión temporal se fundamenta en el reconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo, el aumento constante del costo de vida y las dificultades que enfrentan numerosos hogares para cumplir con sus obligaciones económicas básicas . Al retirar los intereses por mora en un trámite obligatorio como la VTV, el Ministerio de Gobierno de Misiones busca brindar un apoyo concreto que permita regularizar el estado técnico de los vehículos sin sumar presión financiera adicional.

Antes de esta resolución, la normativa vigente imponía multas o recargos por mora sobre el costo de la VTV cuando el trámite se hacía después de su fecha de vencimiento, una política que comenzaría a aplicarse con mayor rigor desde el 1 de diciembre. Con la nueva disposición del Ministerio de Gobierno, ese cargo adicional queda desactivado de manera provisoria, permitiendo que los conductores regularicen su situación sin enfrentar un gasto extra por el retraso.

La medida entró en vigencia desde su publicación oficial el 7 de noviembre y seguirá activa hasta que una futura disposición indique lo contrario. En consecuencia, aunque la suspensión es inmediata, los automovilistas deben permanecer atentos a cualquier actualización normativa que pueda reestablecer los recargos por mora.

La motivación detrás de esta flexibilización surge del análisis del contexto económico que atraviesa la provincia. Las autoridades reconocieron la necesidad de acompañar a la población en un escenario marcado por la inflación y una disminución sostenida del poder adquisitivo.

En sus fundamentos, el Ministerio de Gobierno mencionó el aumento del costo de vida y las dificultades que enfrentan muchas familias para cumplir con sus obligaciones económicas. Al eliminar temporalmente los intereses por mora en un trámite obligatorio como la VTV, la provincia busca evitar que un sobrecosto se convierta en un obstáculo para poner los vehículos en regla.

En conclusión, Misiones resolvió suspender de manera momentánea la penalidad económica aplicada a quienes realizaban la VTV o VTM fuera de término. La medida funciona como un apoyo frente a las complicaciones financieras actuales, aunque la obligación de cumplir con la verificación técnica permanece vigente para asegurar la seguridad vial en todo el territorio provincial.