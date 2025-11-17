17 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cambió la multa por tener la VTV vencida: cuál fue la decisión del Gobierno

Se implementó por decisión del Ministerio de Gobierno y responde al contexto económico actual junto con la caída del poder adquisitivo.

Por
La VTV en Misiones sigue dando que hablar.

La VTV en Misiones sigue dando que hablar.

  • Misiones suspendió temporalmente los intereses por mora en la VTV y la VTM realizadas fuera de término.
  • La medida rige desde el 7 de noviembre y seguirá vigente hasta nuevo aviso.
  • La decisión busca aliviar el impacto económico y evitar recargos en un contexto de pérdida de poder adquisitivo.
  • Aunque no hay penalidades, se recomienda regularizar la verificación lo antes posible.

El Ministerio de Gobierno de Misiones anunció una medida excepcional y transitoria destinada a aliviar la situación económica de la población. La disposición establece la suspensión temporal del cobro de intereses por mora aplicados a la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la Verificación Técnica Motovehicular (VTM) cuando el trámite se realiza fuera del plazo establecido. La resolución deja sin efecto la normativa previa que imponía multas y recargos por efectuar la inspección técnica vencida desde el 1 de diciembre, otorgando así un alivio a los propietarios de vehículos.

Mantener la verificación actualizada es clave para circular con tranquilidad y sin riesgos legales.
Te puede interesar:

A cuánto llega la multa por no tener la VTV al día en noviembre 2025

La medida comenzó a regir desde su publicación oficial el 7 de noviembre y seguirá vigente hasta que una nueva decisión gubernamental indique lo contrario. Aunque se elimina el cobro de intereses punitorios, se recuerda a los propietarios la importancia de completar la VTV o VTM en el menor tiempo posible. La resolución surge como respuesta directa al contexto económico que atraviesa la provincia y el país, con el objetivo de reducir la carga que recae sobre las familias.

vtv
Los documentos que necesitás para hacer la VTV si debés realizar el trámite en mayo 2025.

Los documentos que necesitás para hacer la VTV si debés realizar el trámite en mayo 2025.

Esta suspensión temporal se fundamenta en el reconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo, el aumento constante del costo de vida y las dificultades que enfrentan numerosos hogares para cumplir con sus obligaciones económicas básicas. Al retirar los intereses por mora en un trámite obligatorio como la VTV, el Ministerio de Gobierno de Misiones busca brindar un apoyo concreto que permita regularizar el estado técnico de los vehículos sin sumar presión financiera adicional.

Qué pasó con la multa por tener la VTV vencida en Misiones

El Ministerio de Gobierno de Misiones tomó una decisión relevante que afecta directamente a los conductores con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o la Verificación Técnica Motovehicular (VTM) vencida. La cartera provincial informó la suspensión temporal y excepcional del cobro de intereses por mora aplicados a quienes realizan la inspección técnica fuera de término. Esta medida ofrece un alivio económico concreto para numerosas familias misioneras.

Antes de esta resolución, la normativa vigente imponía multas o recargos por mora sobre el costo de la VTV cuando el trámite se hacía después de su fecha de vencimiento, una política que comenzaría a aplicarse con mayor rigor desde el 1 de diciembre. Con la nueva disposición del Ministerio de Gobierno, ese cargo adicional queda desactivado de manera provisoria, permitiendo que los conductores regularicen su situación sin enfrentar un gasto extra por el retraso.

vtv-esta-es-la-lista-autos-que-no-necesitan-tramitarla.webp

La medida entró en vigencia desde su publicación oficial el 7 de noviembre y seguirá activa hasta que una futura disposición indique lo contrario. En consecuencia, aunque la suspensión es inmediata, los automovilistas deben permanecer atentos a cualquier actualización normativa que pueda reestablecer los recargos por mora.

La motivación detrás de esta flexibilización surge del análisis del contexto económico que atraviesa la provincia. Las autoridades reconocieron la necesidad de acompañar a la población en un escenario marcado por la inflación y una disminución sostenida del poder adquisitivo.

En sus fundamentos, el Ministerio de Gobierno mencionó el aumento del costo de vida y las dificultades que enfrentan muchas familias para cumplir con sus obligaciones económicas. Al eliminar temporalmente los intereses por mora en un trámite obligatorio como la VTV, la provincia busca evitar que un sobrecosto se convierta en un obstáculo para poner los vehículos en regla.

En conclusión, Misiones resolvió suspender de manera momentánea la penalidad económica aplicada a quienes realizaban la VTV o VTM fuera de término. La medida funciona como un apoyo frente a las complicaciones financieras actuales, aunque la obligación de cumplir con la verificación técnica permanece vigente para asegurar la seguridad vial en todo el territorio provincial.

Noticias relacionadas

Cambios para la VTV en Misiones.

Tener la VTV vencida costará el doble en diciembre 2025: donde aplicará

la vtv tendra un recargo del 35% por circular con el tramite vencido: cuando se implementa

La VTV tendrá un recargo del 35% por circular con el trámite vencido: cuándo se implementa

Este ritual energético se basa en una creencia popular muy arraigada.

Por qué hay que tirar pimienta negra en la puerta de la casa: para qué sirve

Peralta fue imputado por “robo calificado, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad”.

Video: así fue el momento en que el policía secuestró a la mujer en Parque Iraola

play

Persecución policial y tiroteo en Villa Celina: un delincuente muerto

Leonardo Reale tuvo síntomas que pasaron desapercibidos, hasta que un diagnóstico le cambió la vida

Comenzó a ir al baño muy seguido y cuando fue al médico el diagnóstico reveló lo peor: qué descubrió

Rating Cero

Sin Aliento es una producción francesa inspirada en una historia real. 
play

La película súper fogosa de Netflix que tenés que ver sí o sí en noviembre 2025

Estreno japonés que se consolida entre las series más intensas de Netflix.
play

Acción y supervivencia: una impactante serie de Netflix que se va a convertir en una de tus favoritas

La actriz dejó ver señales de un nuevo romance sin confirmarlo abiertamente.

Se separó por una infidelidad y ahora estaría en pareja: de qué famosa se trata

Su precio accesible la convirtió en una alternativa tentadora para cientos de seguidores.

Este es el perfume favorito de Pampita: cuánto sale

Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados por estar filmando un video arriba del avión.

Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados por el FBI en un aeropuerto de Estados Unidos: qué pasó

Además de presentar los nominados, el panel de DDD debatirá sobre las ternas.

Programa especial de Duro De Domar: conocé a todos los nominados para los Martín Fierro de Cable 2025

últimas noticias

play
Sin Aliento es una producción francesa inspirada en una historia real. 

La película súper fogosa de Netflix que tenés que ver sí o sí en noviembre 2025

Hace menos de un minuto
play
Estreno japonés que se consolida entre las series más intensas de Netflix.

Acción y supervivencia: una impactante serie de Netflix que se va a convertir en una de tus favoritas

Hace menos de un minuto
Miles de personas buscan trabajo en Argentina.

Estrés por desempleo: los consejos para cuidar la salud mental y conseguir trabajo

Hace 2 minutos
play

Coimas en ANDIS: expectativa tras los audios reveladores y la citación a Diego Spagnuolo

Hace 4 minutos
Se estrenó una plaza particular que conmemora la última Copa del mundo y es el primer patio de juegos temático dedicado a la Selección Argentina

Cuál es la plaza particular que está en Buenos Aires y conmemora la última Copa del mundo

Hace 5 minutos