16 de marzo de 2026 Inicio
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Crimen del docente en Virrey del Pino: la millonaria deuda del policía acusado del asesinato

Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, es efectivo de la Policía Bonaerense y miembro de la tropa especial UTOI. Acumula obligaciones con bancos, billeteras virtuales y firmas de microcréditos. Fue detenido por la muerte de Cristian Pereyra, a quien mataron para robarle el auto.

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El Chevrolet Corsa que la víctima utilizaba como auto de aplicación durante los fines de semana.

C5N

El crimen de Cristian Eduardo Pereyra en la localidad bonaerense de Virrey del Pino es un lamentable ejemplo del pluriempleo al que se ven sometidos los trabajadores para poder llegar a fin de mes: la víctima, un docente que ponía su auto al servicio de una aplicación de viajes; el asesino, un policía acuciado por las deudas que se volcó a la delincuencia, quizá como oscura e injustificable forma de sumar ingresos.

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Un policía asesinó a un docente que trabajaba de chofer de aplicación para robarle el auto

El hombre asesinado tenía 39 años y trabajaba en tres escuelas técnicas, pero los fines de semana utilizaba su auto Chevrolet Corsa patente GXF 616 para viajes a través de una app. Era padre de una niña de tres años.

Según los testigos, había aceptado un viaje y cuando se encontraba en el barrio San Javier, sobre la mano de la autopista hacia Ezeiza, el efectivo le disparó para robarle el auto. "A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y se fue a trabajar a la UTOI. La institución que nos tiene que cuidar lo mató", contó Brenda, su hermana.

El fiscal Adrián Arribas, titular de la Fiscalía especializada en Homicidios de La Matanza, y con las primeras pruebas, pidió la detención del imputado, que ya fue concedida por la Justicia bonaerense.

Quién es el policía detenido por el crimen del docente en Virrey del Pino

Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, es efectivo de la Policía Bonaerense y miembro de la tropa especial UTOI, estacionada en Puente 12. También es oriundo de Virrey del Pino: vive a 25 cuadras del domicilio de la víctima.

Vizgarra fue el último pasajero en la lista de la víctima, lo que lo convirtió en principal sospechoso. El fiscal Arribas, a cargo de esclarecer el caso, lo confrontó el domingo en la base de la UTOI, y rápidamente su relato tuvo contradicciones y terminó detenido preventivamente mientras se realizan las pruebas.

En el último mes, el policía acusado acumuló deudas por más de $1,7 millones, con créditos del Banco Provincia, billeteras virtuales y firmas de microcréditos, según señaló Infobae. Le debía, también, otros $190 mil a otra firma de préstamos.

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