Un ladrón se metió en el vestuario de Racing de Córdoba y robó los celulares de los jugadores El incidente ocurrió durante el entrenamiento del equipo. Los futbolistas lo corrieron hasta atraparlo y recuperar sus pertenencias. Por + Seguir en







El sospechoso terminó detenido.

Jugadores del club Racing de Córdoba atraparon y redujeron a un delincuente que sustrajo tres teléfonos celulares del vestuario en el predio René Gorreta, ubicado en el barrio Villa Esquiú. El incidente ocurrió este martes durante el entrenamiento del equipo y terminó con el sospechoso bajo custodia policial.

El sujeto ingresó a las instalaciones deportivas mientras el plantel cumplía con los ejercicios habituales en una de las canchas. El hombre aprovechó la ausencia de los futbolistas en el sector de camarines para apropiarse de varios celulares que estaban en las mochilas.

Los propios damnificados y otros trabajadores del complejo deportivo advirtieron la maniobra delictiva e iniciaron una persecución inmediata por el predio. El grupo interceptó al ladrón a pocos metros del lugar del robo antes de su escape hacia la vía pública.

Una vez que el personal del club inmovilizó al sujeto, arribó un móvil de la Policía de Córdoba para formalizar la detención. Los efectivos de seguridad recuperaron la totalidad de los elementos robados y los devolvieron a sus dueños en el lugar.

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Porque mientras entrenaba el plantelde Racing de Córdoba, en el Predio, un delincuente ingresó al vestuario y robó celulares. Fue interceptado en las inmediaciones.



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