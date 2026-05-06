Un hombre con esquizofrenia fue apuñalado en Mendoza: detuvieron a su esposo La víctima fue hallada de arma blanca en su vivienda y está internado en el Hospital del Carmen. Su pareja es el principal sospechoso, por lo que quedó imputado por tentativa de homicidio agravado por el vínculo. Por + Seguir en







La víctima está internada en el Hospital del Carmen. Redes sociales

Un hombre de 66 años fue detenido por intento de homicidio agravado en Guaymallén, Mendoza, luego de que la Policía encuentre a su pareja, quien padece de esquizofrenia, con heridas de arma blanca. La víctima tuvo que ser internada en el Hospital del Carmen por las graves heridas que había sufrido.

El hecho ocurrió el sábado pasado y Armando Manuel P, el acusado, fue el que hizo el llamado al 911 y solicitó asistencia médica para su pareja. Según lo que él dijo de inicio, todo se generó por una fuerte discusión ocurrida el jueves y, desde entonces, se encerró en su habitación para protegerse.

El acusado aseguró que estuvo casi tres días aislado hasta que salió y lo vio gravemente herido. También contó que la víctima había suspendido su medicación y sufrió un brote psiquiátrico.

También declaró que él se vio obligado a encerrarse y escuchó golpes y gritos desde el subsuelo. Esto lo expuso ante la Fiscalía. Pero esto generó dudas entre los efectivos policiales, quienes hallaron desorden generalizado, objetos dañados y manchas de sangre en pisos y paredes.

Con relación a la víctima, fue trasladada de urgencia al Hospital Del Carmen. Según el parte médico, el estado de D. A. S. era “estable”. Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que permanecía inconsciente y sin posibilidad de prestar declaración.

En paralelo, las autoridades dispusieron la preservación de las manos del imputado para la realización de peritajes, una medida fundamental para la investigación forense. El operativo fue llevado adelante por personal de la Comisaría 57ª, la División de Homicidios y el equipo de Policía Científica, que se encargó de recolectar muestras en la vivienda.