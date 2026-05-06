Inminente arribo de una fuerte ciclogénesis a Buenos Aires que durará 72 horas: a qué hora llegan las tormentas

En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos se registró una supercelda en la zona fronteriza entre Argentina y Uruguay que generó fuertes lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional emitió varias alertas meteorológicas y el mal tiempo avanza por el país. ¿A qué hora se viene el cielo abajo?

Gran parte del centro de la Argentina está bajo alerta meteorológica por tormentas, en Buenos Aires se espera el impacto de una ciclogénesis que durará durante 72 horas . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varios avisos y adelantó que se esperan tormentas fuertes acompañadas de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

En algunas partes del país como en la provincia de Entre Ríos, las tormentas se sintieron durante la noche del martes y madrugada del miércoles especialmente en la región de Gualeguaychú que generó algunos inconvenientes como anegamientos en calles y caída de granizo.

El meteorólogo Diego Angeli adelantó por la pantalla de C5N que en la provincia de Buenos Aires, las temperaturas se mantendrán en torno a los 23°. "Seguimos con un frente cálido estacionado en el Litoral que nos sigue dejando aire muy caliente. Hacia la noche bajará a 19°, el final de la noche estaremos expuestos a tormentas fuertes, también durante la madrugada del jueves ", explicó.

Desde Metored añadieron que el impacto del "viento en las zonas costeras de la provincia de Buenos Aires y el norte patagónico, será aún más severo: se esperan ráfagas de hasta 100 km/h, con acumulados de 40 a 70 mm en la costa bonaerense".

Las provincias bajo alerta por tormentas son Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, La Pampa, y Chubut. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2051960868552761346&partner=&hide_thread=false Alerta amarilla por tormentas: lo peor de la lluvia y el viento, a la noche



Mañana: 18°

Tarde: 23°

Noche: 19°



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En el caso de Buenos Aires también rige una alerta amarilla por vientos del sector sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Al igual que en el territorio de San Luis, Neuquén, Mendoza, San Juan, Catamarca y La Rioja, donde la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h. El resto del área será afectada por vientos del sudoeste rotando al sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h.

Alerta meteorológica: las localidades afectadas

Tormenta

Buenos Aires: toda la provincia.

toda la provincia. La Pampa : toda la provincia.

: toda la provincia. Entre Ríos: Colón - Gualeguaychú - Islas del Ibicuy - Tala – Uruguay - Gualeguay – Victoria.

Colón - Gualeguaychú - Islas del Ibicuy - Tala – Uruguay - Gualeguay – Victoria. Santa Fe: Constitución - Iriondo - Rosario - San Lorenzo.

Constitución - Iriondo - Rosario - San Lorenzo. Córdoba: Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto - General San Martín - Marcos Juárez – Unión.

Viento