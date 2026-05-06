6 de mayo de 2026 Inicio
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Inminente arribo de una fuerte ciclogénesis a Buenos Aires que durará 72 horas: a qué hora llegan las tormentas

En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos se registró una supercelda en la zona fronteriza entre Argentina y Uruguay que generó fuertes lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional emitió varias alertas meteorológicas y el mal tiempo avanza por el país. ¿A qué hora se viene el cielo abajo?

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Se esperan tormentas fuertes durante la noche del miércoles. 

Se esperan tormentas fuertes durante la noche del miércoles. 

SMN

Gran parte del centro de la Argentina está bajo alerta meteorológica por tormentas, en Buenos Aires se espera el impacto de una ciclogénesis que durará durante 72 horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varios avisos y adelantó que se esperan tormentas fuertes acompañadas de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Se esperan precipitaciones en las próximas horas en el AMBA.
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En algunas partes del país como en la provincia de Entre Ríos, las tormentas se sintieron durante la noche del martes y madrugada del miércoles especialmente en la región de Gualeguaychú que generó algunos inconvenientes como anegamientos en calles y caída de granizo.

CABA 6-5-26
El SMN compartió el pronóstico extendido para CABA.

El SMN compartió el pronóstico extendido para CABA.

El meteorólogo Diego Angeli adelantó por la pantalla de C5N que en la provincia de Buenos Aires, las temperaturas se mantendrán en torno a los 23°. "Seguimos con un frente cálido estacionado en el Litoral que nos sigue dejando aire muy caliente. Hacia la noche bajará a 19°, el final de la noche estaremos expuestos a tormentas fuertes, también durante la madrugada del jueves", explicó.

Desde Metored añadieron que el impacto del "viento en las zonas costeras de la provincia de Buenos Aires y el norte patagónico, será aún más severo: se esperan ráfagas de hasta 100 km/h, con acumulados de 40 a 70 mm en la costa bonaerense".

Las provincias bajo alerta por tormentas son Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, La Pampa, y Chubut. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

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En el caso de Buenos Aires también rige una alerta amarilla por vientos del sector sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Al igual que en el territorio de San Luis, Neuquén, Mendoza, San Juan, Catamarca y La Rioja, donde la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h. El resto del área será afectada por vientos del sudoeste rotando al sur, con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h.

Alerta meteorológica: las localidades afectadas

Tormenta

  • Buenos Aires: toda la provincia.
  • La Pampa: toda la provincia.
  • Entre Ríos: Colón - Gualeguaychú - Islas del Ibicuy - Tala – Uruguay - Gualeguay – Victoria.
  • Santa Fe: Constitución - Iriondo - Rosario - San Lorenzo.
  • Córdoba: Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto - General San Martín - Marcos Juárez – Unión.

Viento

  • San Luis: Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera.
  • Río Negro: Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio – Valcheta - Avellaneda - Pichi MahuidaChubut: Este de Mártires - Este de Telsen - Gaiman - Meseta de Biedma - Meseta de Florentino Ameghino - Meseta de Rawson - Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino.
  • Neuquén: Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé - Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín
  • Mendoza: toda la provincia.
  • San Juan: toda la provincia.
  • La Rioja: Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina
  • Catamarca: Zona de monte de Andalgalá - Zona de monte de Belén - Zona de monte de Pomán - Zona de monte de Santa María - Zona de monte de Tinogasta - Puna de Antofagasta de la Sierra - Puna de Belén - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos - Puna de Tinogasta - Puna de Santa María - Puna de Tafí del Valle.

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