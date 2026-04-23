23 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Rosario Central suspendió a las actividades de la categoría 2013 tras una denuncia por abuso entre menores

El club se puso a disposición de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe. Qué dice la denuncia sobre los entrenadores responsables de los niños de 12 y 13 años involucrados.

Por
Estadio de Rosario Central.

Estadio de Rosario Central.

El Club Atlético Rosario Central suspendió las actividades de la categoría 2013 tras una denuncia anónima por abuso sexual radicada en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe por jugadores del plantel contra sus propios compañeros, es decir, niños de 12 y 13 años. El medio local Rosario Nuestro enumeró episodios de abuso sexual, amenazas y golpizas.

Valentín Alcida.
Te puede interesar:

Homofobia, racismo y misoginia: qué compartía en redes el joven que mató a su novia y se suicidó en Rosario

La entidad deportiva explicó en un comunicado que activó "el protocolo de actuaciones" y convocó a una reunión "urgente de coordinadores, entrenadores y de padres de los jugadores de la categoría 2013 para el día de la fecha a los efectos de darle marco al protocolo". El club evitó especificar el delito denunciado.

El Canalla aseguró en su comunicado que contactaron al defensor de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe, Juan Cruz Giménez, para ponerse a su disposición y coordinar "la solución". La denuncia sostiene que varios entrenadores responsables estaban al tanto de lo sucedido, pero no aplicaron el protocolo correspondiente y mantuvieron a los presuntos agresores en prácticas y partidos.

Qué delitos se adjudicaron a los jugadores de 12 y 13 años de Rosario Central

Según la prensa local, las autoridades del club también separaron a los supuestos agresores del plantel luego de que el último martes se registrara una pelea entre padres que escaló y requirió intervención policial.

En el texto de la denuncia, según Rosario Nuestro, se expuso que un grupo de tres jugadores "agredieron a un compañero, lo desnudaron a la fuerza, lo golpearon en los testículos y le sacaron fotos"; a la par de un hostigamiento en el grupo de WhatsApp de la división.

También se detalla que le tocaron "sus partes íntimas" a otros compañeros y amenazaron con difundir imágenes de los propios menores sin ropa tomadas en el vestuario, sin consentimiento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sophia Civarelli y Valentín Alcida, los estudiantes que fueron hallados sin vida en Rosario. 

Dos estudiantes fueron hallados sin vida en Rosario: investigan un posible femicidio seguido de suicidio

¿Cuál es el viaje único que podés hacer a Austria?

Rival en el Mundial 2026: cuál es el viaje único que podés hacer a Austria

Argentina se posiciona entre los planteles con mayor experiencia del Mundial 2026.

En qué puesto está Argentina entre las selecciones más jóvenes que disputarán el Mundial 2026

Un hincha apareció durante unos segundos cantando en plena transmisión de Gimnasia (LP) vs. Acassuso

¿Se quiso robar la cámara? El insólito momento que protagonizó un hincha en Gimnasia - Acassuso

Franco Colapinto hará una pasada especial en el Road Show en Buenos Aires. 

La inolvidable historia detrás del auto de Fangio que usará Colapinto en Buenos Aires

Barcelona confirmó que Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Barcelona confirmó la lesión de Lamine Yamal y se perderá el resto de la temporada, ¿llega al Mundial 2026?

Rating Cero

Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

Qué fue de la vida de Lindsay Lohan, la actriz que marcó a más de una generación en los 2000. 

Qué fue de la vida de Lindsay Lohan: del éxito infantil y las posteriores adicciones a una resurrección fascinante

Para quienes buscan una experiencia distinta, esta reinvención ofrece una mirada cruda sobre cómo el streaming reinterpreta los íconos de la cultura popular.
play

¿Popeye pero en versión de terror? Este es el estreno de Prime Video sobre el famoso personaje que está sorprendiendo a todos

Griselda Siciliani aseguró que las imágenes que se viralizaron son del invierno del año pasado.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre el video viral junto a Luciano Castro que encendió los rumores de reconciliación

Pity lanzó su nuevo tema, con videoclip dirigido por Luis Ortega.

Volvió el Pity: presentó su primera canción solista, "Lejos de ser"

El interés por su situación creció a partir de rumores sobre internas dentro del canal.

Se filtró cuánto gana Wanda Nara por su participación en Telefe

últimas noticias

El consumo durante el gobierno de Javier Milei.

Las ventas mayoristas bajaron 0,7% en febrero y en supermercados escalaron 0,3%

Hace 20 minutos
El poder Ejecutivo le prohibió el acceso a los periodistas acreditados por supuesto espionaje ilegal. 

ADEPA cuestionó la decisión del Gobierno y exigió revertir la prohibición de ingreso a periodistas en la Casa Rosada

Hace 25 minutos
Las librerías buscan distintas estrategias para capear una nueva fase de la crisis que afrontan desde hace años.

Leer en tiempos de crisis: en el Día del Libro, las ventas siguen cayendo

Hace 1 hora
Por qué poner papel aluminio en la cocina puede ser clave y en qué parte colocarlo

Por qué poner papel aluminio en la cocina puede ser clave y en qué parte colocarlo

Hace 1 hora
Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

Hace 1 hora