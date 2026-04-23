Rosario Central suspendió a las actividades de la categoría 2013 tras una denuncia por abuso entre menores

El club se puso a disposición de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe. Qué dice la denuncia sobre los entrenadores responsables de los niños de 12 y 13 años involucrados.

El Club Atlético Rosario Central suspendió las actividades de la categoría 2013 tras una denuncia anónima por abuso sexual radicada en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe por jugadores del plantel contra sus propios compañeros , es decir, niños de 12 y 13 años . El medio local Rosario Nuestro enumeró episodios de abuso sexual, amenazas y golpizas.

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La entidad deportiva explicó en un comunicado que activó "el protocolo de actuaciones" y convocó a una reunión "urgente de coordinadores, entrenadores y de padres de los jugadores de la categoría 2013 para el día de la fecha a los efectos de darle marco al protocolo". El club evitó especificar el delito denunciado.

El Canalla aseguró en su comunicado que contactaron al defensor de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe, Juan Cruz Giménez , para ponerse a su disposición y coordinar "la solución". La denuncia sostiene que varios entrenadores responsables estaban al tanto de lo sucedido, pero no aplicaron el protocolo correspondiente y mantuvieron a los presuntos agresores en prácticas y partidos.

Según la prensa local, las autoridades del club también separaron a los supuestos agresores del plantel luego de que el último martes se registrara una pelea entre padres que escaló y requirió intervención policial.

En el texto de la denuncia, según Rosario Nuestro, se expuso que un grupo de tres jugadores "agredieron a un compañero, lo desnudaron a la fuerza, lo golpearon en los testículos y le sacaron fotos"; a la par de un hostigamiento en el grupo de WhatsApp de la división.

También se detalla que le tocaron "sus partes íntimas" a otros compañeros y amenazaron con difundir imágenes de los propios menores sin ropa tomadas en el vestuario, sin consentimiento.