En este abril de 2026, una resolución administrativa ha modificado el esquema laboral de la próxima semana, confirmando una jornada no laborable para el jueves 30. Esta medida, que impactará en el cierre del mes, genera un escenario ideal para quienes buscan un descanso prolongado, ya que se acopla de manera estratégica con Feriados conmemorativos del calendario nacional.
La disposición alcanza a diversos sectores y regiones específicas, permitiendo que miles de ciudadanos disfruten de un respiro en sus actividades habituales justo antes de iniciar el mes de mayo. El anuncio ha despertado el interés de los habitantes de las zonas afectadas, ya que permite planificar actividades recreativas y encuentros comunitarios con mayor antelación.
A qué se debe el feriado del 30 de abril y a quiénes alcanza
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El próximo jueves 30 de abril ha sido ratificado como jornada no laborable en todo el territorio de Chubut, una medida que afecta principalmente a la administración pública, bancos y escuelas, permitiendo que miles de ciudadanos comiencen su descanso antes de la llegada del Día del Trabajador.
El motivo de este feriado es la conmemoración del Plebiscito de 1902 en el Valle 16 de Octubre, un hito fundamental para la soberanía nacional. En aquella fecha, los colonos galeses y pobladores de la zona cordillerana decidieron mediante el voto permanecer bajo la bandera argentina en medio de un conflicto de límites con Chile.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Feriados inamovibles
- Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
- Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
- Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
- Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo
Feriados trasladables
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original
Feriados con fines turísticos
- Lunes 23 de marzo
- Viernes 10 de julio
- Lunes 7 de diciembre