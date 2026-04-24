Decretaron un feriado inesperado en el final de abril 2026: cuál es En este 2026, la celebración de este acto de pertenencia no solo refuerza la identidad, sino que ofrece una oportunidad de oro para el turismo regional. Por + Seguir en







Confirmado: así será el último fin de semana largo de abril

El asueto tendrá lugar el próximo jueves 30 de abril, afectando el desarrollo normal de la jornada previa al Día del Trabajador.

Se celebran los 124 años del Plebiscito de 1902, donde los habitantes del Valle 16 de Octubre eligieron la soberanía argentina ante la comisión arbitral británica.

Es un feriado de cumplimiento obligatorio para la administración pública, entidades bancarias y compañías de seguros en Chubut.

Se espera la realización de actos oficiales y festivales comunitarios para recordar la fecha histórica que motiva el descanso.

En este abril de 2026, una resolución administrativa ha modificado el esquema laboral de la próxima semana, confirmando una jornada no laborable para el jueves 30. Esta medida, que impactará en el cierre del mes, genera un escenario ideal para quienes buscan un descanso prolongado, ya que se acopla de manera estratégica con Feriados conmemorativos del calendario nacional.

La disposición alcanza a diversos sectores y regiones específicas, permitiendo que miles de ciudadanos disfruten de un respiro en sus actividades habituales justo antes de iniciar el mes de mayo. El anuncio ha despertado el interés de los habitantes de las zonas afectadas, ya que permite planificar actividades recreativas y encuentros comunitarios con mayor antelación.

A qué se debe el feriado del 30 de abril y a quiénes alcanza -hombre feliz vacaciones feriados calendario

El próximo jueves 30 de abril ha sido ratificado como jornada no laborable en todo el territorio de Chubut, una medida que afecta principalmente a la administración pública, bancos y escuelas, permitiendo que miles de ciudadanos comiencen su descanso antes de la llegada del Día del Trabajador.

El motivo de este feriado es la conmemoración del Plebiscito de 1902 en el Valle 16 de Octubre, un hito fundamental para la soberanía nacional. En aquella fecha, los colonos galeses y pobladores de la zona cordillerana decidieron mediante el voto permanecer bajo la bandera argentina en medio de un conflicto de límites con Chile. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre