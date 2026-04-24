24 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Decretaron un feriado inesperado en el final de abril 2026: cuál es

En este 2026, la celebración de este acto de pertenencia no solo refuerza la identidad, sino que ofrece una oportunidad de oro para el turismo regional.

Por
Confirmado: así será el último fin de semana largo de abril

Confirmado: así será el último fin de semana largo de abril

  • El asueto tendrá lugar el próximo jueves 30 de abril, afectando el desarrollo normal de la jornada previa al Día del Trabajador.

  • Se celebran los 124 años del Plebiscito de 1902, donde los habitantes del Valle 16 de Octubre eligieron la soberanía argentina ante la comisión arbitral británica.

  • Es un feriado de cumplimiento obligatorio para la administración pública, entidades bancarias y compañías de seguros en Chubut.

  • Se espera la realización de actos oficiales y festivales comunitarios para recordar la fecha histórica que motiva el descanso.

Mayo tiene dos feriados que conforman un fin de semana largo en 2026. 
Te puede interesar:

Se viene un nuevo finde largo: a quiénes les corresponde el feriado del 1º de Mayo

En este abril de 2026, una resolución administrativa ha modificado el esquema laboral de la próxima semana, confirmando una jornada no laborable para el jueves 30. Esta medida, que impactará en el cierre del mes, genera un escenario ideal para quienes buscan un descanso prolongado, ya que se acopla de manera estratégica con Feriados conmemorativos del calendario nacional.

La disposición alcanza a diversos sectores y regiones específicas, permitiendo que miles de ciudadanos disfruten de un respiro en sus actividades habituales justo antes de iniciar el mes de mayo. El anuncio ha despertado el interés de los habitantes de las zonas afectadas, ya que permite planificar actividades recreativas y encuentros comunitarios con mayor antelación.

A qué se debe el feriado del 30 de abril y a quiénes alcanza

-hombre feliz vacaciones feriados calendario

El próximo jueves 30 de abril ha sido ratificado como jornada no laborable en todo el territorio de Chubut, una medida que afecta principalmente a la administración pública, bancos y escuelas, permitiendo que miles de ciudadanos comiencen su descanso antes de la llegada del Día del Trabajador.

El motivo de este feriado es la conmemoración del Plebiscito de 1902 en el Valle 16 de Octubre, un hito fundamental para la soberanía nacional. En aquella fecha, los colonos galeses y pobladores de la zona cordillerana decidieron mediante el voto permanecer bajo la bandera argentina en medio de un conflicto de límites con Chile.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una fecha a tener en cuenta.

Confirman un nuevo feriado para el jueves 30 de abril: a qué se debe

Informate sobre los próximos Feriados que impactarán en las actividades a nivel nacional

Cuándo será el próximo feriado con fin de semana largo en Argentina

La fecha posee una fuerte carga simbólica.

¿Es fin de semana largo? Cuándo cae el feriado por el 1 de mayo en 2026

El calendario oficial se organiza en tres grandes categorías que determinan cómo se aplican los días de descanso durante el año.

Qué día cae el feriado por el 1 de mayo en 2026

Conocé los detalles sobre este y otros Feriados del quinto mes del año

Cuándo cae el feriado el 25 de mayo en 2026

El Día del Trabajador es un feriado de reconocimiento internacional. 

Atención: cuándo es el feriado por el Día del Trabajador en mayo 2026

Rating Cero

Imagen que compartió Rodrigo de Paul en su álbum dedicado a Tini Stoessel por su cumpleaños. 

Una exparticipante de Gran Hermano disparó rumores de infidelidad entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tamara Paganini reingresó a la competencia.

La producción de Gran Hermano censuró un video de Tamara Paganini: "Se agarró las partes íntimas"

´La película Agua para elefantes´ (2011), basada en la novela de Sara Gruen y ambientada en la época de la Gran Depresión
play

De época y con actores destacados: esta es la película que se puede ver en Disney Plus y te hará emocionar

lo más seguro es que Wade aparezca en las próximas entregas de Vengadores, aunque no tendrá un rol súper importante, sino que lo más probable es que sea un alivio cómico para el equipo, que estará sumido en una batalla multiversal con el mismísimo Doctor Doom.

No más películas individuales para Deadpool en Marvel: qué dijo Ryan Reynolds

En un contexto donde muchas figuras muestran casas de lujo extremo, la de Guillermo Francella se destaca por otra razón: su coherencia. Un hogar que no busca impresionar, sino funcionar. Y que, sin proponérselo, terminó generando impacto.

Se filtró cómo es la casa de Guillermo Francella pero un detalle llamó la atención: ¿Cuál fue?

Oriana Sabatini recibió una camiseta de Boca.

Pergolini le regaló a Oriana Sabatini una camiseta de Boca con el 21 de Dybala

últimas noticias

Imagen que compartió Rodrigo de Paul en su álbum dedicado a Tini Stoessel por su cumpleaños. 

Una exparticipante de Gran Hermano disparó rumores de infidelidad entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Hace 16 minutos
Tamara Paganini reingresó a la competencia.

La producción de Gran Hermano censuró un video de Tamara Paganini: "Se agarró las partes íntimas"

Hace 18 minutos
Alcaraz se bajó de Roland Garros.

Se bajó el campeón: Carlos Alcaraz no jugará Roland Garros

Hace 31 minutos
Garopaba, la playa brasilera que está cerca de Florianópolis y es un destino ideal para relajarse

Así es Garopaba, la playa brasileña que está cerca de Florianópolis y es un destino ideal para relajarse

Hace 50 minutos
Un hombre se volvió viral por una insólita teoría. 

Un hombre creyó que un árbol de su patio era falso y se volvió viral

Hace 57 minutos