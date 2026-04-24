24 de abril de 2026 Inicio
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A qué personas les corresponde el feriado por el 1° de mayo en 2026

El impacto de esta resolución se sentirá con fuerza en diversos sectores, desde la administración pública hasta el ámbito educativo.

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Existen varios Feriados durante el mes que está por comenzar

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  • El calendario ha sido ratificado por la Jefatura de Gabinete, permitiendo a los ciudadanos consultar la disponibilidad de servicios en sus sitios oficiales.

  • Esta jornada está regida por la Ley 27.399, que determina el régimen de feriados nacionales y días no laborables en todo el país.

  • Se trata de un feriado inamovible, lo que significa que debe conmemorarse el día exacto en que cae la efeméride sin ser trasladado por fines turísticos.

  • En este 2026, la fecha cae un día viernes, lo que genera automáticamente un fin de semana largo de tres jornadas consecutivas.

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En este abril de 2026, una noticia ha capturado la atención de la opinión pública al confirmarse una medida que alterará el ritmo habitual de la próxima semana. Este anuncio, que impacta directamente en la agenda de miles de ciudadanos, propone una jornada de interrupción de actividades que se suma de manera estratégica a los Feriados ya previstos en el calendario oficial.

La disposición no solo ha despertado el interés de quienes planean un respiro en su rutina, sino que también pone de relieve un acontecimiento de gran valor simbólico para la región involucrada. A continuación, detallamos el alcance de esta disposición y cuáles son las zonas afectadas.

Quiénes pueden disfrutar del feriado del 1° de mayo en 2026

-calendario feriados almanaque sobre mesa

Al tratarse de una conmemoración con una jerarquía legal específica, la disposición oficial asegura que el reconocimiento a este hecho histórico se mantenga en su jornada original, sin posibilidades de traslado. Esta rigidez administrativa garantiza que el sentido de la efeméride se preserve intacto, impactando de manera uniforme en todo el territorio nacional y en la planificación de los diversos sectores productivos.

Por ende, el feriado se mantendrá el viernes y es válido para todos los trabajadores del país. Quienes desarrollen sus actividades deberán cobrar el doble.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre

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