Cuál es el esperado feriado que llegará en febrero 2026 y por qué será fin de semana extra largo

El cronograma oficial ya confirma más fechas clave para organizar viajes, escapadas o pausas laborales a lo largo de 2026.

  • El segundo mes del año concentrará uno de los cortes laborales más largos, ideal para planificar una escapada.
  • El esquema oficial combina días fijos, trasladables y jornadas no laborables orientadas al turismo interno.
  • A lo largo del año se distribuirán pausas estratégicas que permitirán fines de semana extendidos en distintas estaciones.
  • El calendario fue diseñado para equilibrar descanso, conmemoraciones históricas y movimiento económico.

Conocé más sobre el finde XL que aparece para despedir enero
Por qué enero 2026 se despide con un fin de semana largo: quiénes pueden disfrutar el feriado

El calendario oficial de feriados 2026 ya está confirmado y el próximo ciclo mensual aparece como uno de los meses más atractivos para planificar una escapada. Según lo establecido por el Gobierno nacional, el venidero fin de semana largo llegará a mediados del mes y estará vinculado a los feriados de Carnaval, uno de los eventos más tradicionales del país.

Al tratarse de dos asuetos nacionales consecutivos, la legislación argentina establece que el descanso es obligatorio. En el caso de quienes deban trabajar durante estas jornadas, corresponde el pago doble por cada día trabajado, tal como lo indica la normativa vigente.

Qué importantes feriados tendrá febrero 2026

El calendario de feriados 2026 en Argentina incluye varios fines de semana largos a lo largo del año. En febrero, el lunes 16 y martes 17 se celebrará el Carnaval, dos feriados inamovibles que darán lugar a un descanso XL.

En marzo, el lunes 23 será día no laborable con fines turísticos y el martes 24 se conmemorará el Día de la Memoria, feriado inamovible. Abril tendrá un fin de semana largo por Semana Santa, con el jueves 2 por Malvinas y el viernes 3 por Viernes Santo.

Durante mayo, los feriados serán el viernes 1 por el Día del Trabajador y el lunes 25 por la Revolución de Mayo. En junio, el lunes 15 se conmemorará a Güemes (trasladable) y el sábado 20 a Belgrano (inamovible). En julio, el jueves 9 será feriado por el Día de la Independencia y el viernes 10 fue establecido como día no laborable turístico. Agosto tendrá el lunes 17, feriado trasladable por San Martín, y octubre el lunes 12 por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Feriado

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • Son aquellos que se celebran en la fecha exacta, sin posibilidad de traslado:
  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Pueden moverse de fecha para favorecer fines de semana largos:
  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20)

Feriados con fines turísticos

  • Días no laborables definidos por el Gobierno para impulsar el turismo interno:
  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
