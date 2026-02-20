Entre lágrimas, el fuerte testimonio de un trabajador despedido de Fate: "Hijo, papá está acá" Carlos, empleado hace más de 10 años en la empresa, habló sobre la dramática situación laboral que atraviesa al ser el único sostén de sus hijos, uno de ellos con autismo. "Con los compañeros tenemos un atraso de 14 meses. Tengo la tarjeta explotada", describió. Por + Seguir en







Carlos habló con C5N luego de ser despedido de FATE.

Carlos, un empleado de Fate que trabajaba hace 13 años en la empresa y fue despedido el miércoles, habló en C5N y describió la dramática situación económica y laboral que atraviesa al ser el único sostén de sus hijos, uno de ellos con autismo. "Hijo, papá está acá y te quiere mucho", señaló, entre lágrimas, previo a explicar que "con los compañeros tenemos un atraso de 14 meses. Tengo la tarjeta explotada".

En diálogo con el periodista Diego Fernández en el programa De Una, el hombre describió que parte de su sueldo va a pagar los estudios de sus hijos de 19 y 20 años: "Cuesta a veces hacerlos entender a ellos porque, hoy por hoy, por más que estés profesionalizado, no es mucho mayor lo que llegás a cobrar por arriba del promedio”.

“Tiene que ver mucho sobre cómo nos organizamos para sostener el sueldo que tenemos. De comida nada más, no llegamos a fin de mes”, agregó Carlos.

fate despidos Se mantiene la protesta de los trabajadores de Fate. En otra parte de la entrevista, el trabajador despedido de Fate explicó que tiene un hijo discapacitado y "está enterado de que los remedios cada vez son más caros". Incluso, tiene problemas con la obra social por la desfinanciación: "Esto se masificó y uno no sabe para donde correr cuando estamos en estas situaciones”.

Sobre el final, mirando a cámara y ya visiblemente emocionado, miró a cámara y señaló: “Hijo, papá está acá y te quiero mucho. El es autista y está mirando la tele. Dice que le dejen el noticiero para poder ver a papá. Te quiero mucho".