Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 580.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Las alternativas tradicionales mantienen vigencia en escenarios de menor volatilidad. Elegir bien el canal puede marcar una diferencia en la renta obtenida.

Aparecen diferencias relevantes entre las opciones disponibles, especialmente en función del canal elegido para realizar la operación.

  • Una inversión de $580.000 a 30 días permite obtener una renta previsible sin asumir grandes riesgos.
  • Las tasas varían según se constituya en sucursal o a través de canales digitales.
  • La modalidad electrónica ofrece un rendimiento más alto en el mismo período.
  • Con inflación más contenida, este instrumento vuelve a ser evaluado como alternativa de resguardo.

El plazo fijo continúa siendo una herramienta utilizada por quienes buscan generar ingresos adicionales de manera simple y con resultados conocidos desde el inicio. Depositar $580.000 durante 30 días permite calcular de antemano cuánto se obtendrá al vencimiento.

Cuáles son los cambios estéticos que se les suele hacer a los autos y pueden complicar el paso de la VTV

En el comienzo de 2026, el escenario económico muestra una desaceleración en la suba de precios y tasas que se estabilizan en niveles moderados. Este contexto favorece a los instrumentos tradicionales, que recuperan protagonismo dentro de las estrategias conservadoras de ahorro.

Al analizar las condiciones actuales del sistema financiero, aparecen diferencias relevantes entre las opciones disponibles, especialmente en función del canal elegido para realizar la operación.

A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

Cuánto ganas por depositar $580.000 en un plazo fijo según el banco

Si se colocan $580.000 a 30 días en una sucursal bancaria, por ejemplo en el Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $9.772,60. Al finalizar el período, el monto total percibido será de $589.772,60.

En cambio, al realizar la operación de manera electrónica, la tasa asciende a una TNA del 25,00% y una TEA del 28,08%. Gracias a esta mejora, el rendimiento sube a $11.917,81, por lo que el capital más intereses llega a $591.917,81 al vencimiento.

Esta diferencia responde a la política de las entidades de incentivar el uso de plataformas digitales, que reducen costos operativos y permiten ofrecer tasas más competitivas al cliente.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones privadas ubican la inflación mensual del inicio de 2026 cerca del 2%, un nivel más moderado que en años anteriores. En ese marco, estos depósitos logran ubicarse próximos a un resultado real equilibrado.

Las colocaciones realizadas por home banking, al ofrecer tasas más elevadas, muestran una mejor capacidad para acompañar el ritmo de los precios en el corto plazo. Aunque la diferencia no sea amplia, la renovación mensual del capital junto con los intereses permite ir acumulando un mayor beneficio. Por eso, monitorear la evolución de las tasas y ajustar decisiones se vuelve clave para preservar el valor del ahorro.

