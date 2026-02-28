El Gobierno elevó a alto el nivel de seguridad tras la escalada de tensión en Medio Oriente

"La medida alcanza a todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional", señaló la oficina del Presidente con un comunicado en X.

También se activó el protocolo de alertas en todas las fronteras del país.

En medio de la escalada en Medio Oriente por un ataque coordinado de Estados Unidos e Israel a Irán , el Gobierno elevó a "alto" el nivel de seguridad en todo el país. "La medida alcanza a todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional", detalló en un comunicado publicado en X la oficina del Presidente.

En ese marco, resaltaron, "se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país".

Ademas, por instrucción del presidente Javier Milei se dispuso que el Sistema de Inteligencia Nacional monitoree, de forma permanente, "la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional".

A su vez, se activó el protocolo de alerta en todas las fronteras, el cual, según señalaron desde la administración libertaria, "implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles".

Uno de los ataques impactó en una escuela de Irán y dejó al menos el saldo de 50 niñas muertas.

Dicho esquema comprende la labor coordinada entre la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Dirección Nacional de Migraciones, y las Fuerzas Federales de Seguridad.

HCQKby8XMAAeUHk

"El Gobierno Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa a la vida, a la libertad y al orden constitucional, y continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alta tensión", concluye el comunicado dado a conocer este sábado.

A primera hora de la jornada, la Embajada Argentina en Israel, a través del Consultado en Tel Aviv, se había pronunciado sobre el tema y alertó por posibles respuestas desde Teherán: “Ante los desarrollos actuales, se solicita seguir todas las instrucciones del Home Front Command y conocer su refugio más cercano”.

IMARBNBWSVGEVAXNYRTFTMD6AE

El mensaje de Trump al pueblo de Irán: "Tomen el control de su gobierno"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los ciudadanos de Irán a tomar el control del gobierno que mantiene Alí Jamenei, cuando finalice el ataque que lleva adelante junto a Israel sobre el país persa, que se inició durante la madrugada de Argentina.

“Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles por completo. Será totalmente—de nuevo—aniquilada. Vamos a destruir su armada”, explicó el mandatario por intermedio de un video publicado en su red social, Truth.