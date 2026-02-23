23 de febrero de 2026 Inicio
Escala la tensión en Fate: expectativa por una nueva reunión y asamblea de los trabajadores

Carlos Oroño, empleado de la empresa de neumáticos, aseguró a C5N que esperan los resultados de un cónclave virtual entre todas las partes para determinar cómo seguirá el plan de lucha. "Estamos peleándola", afirmó.

Trabajadores de Georgalos se suman al reclamo. 

Trabajadores de Fate continúan con el reclamo por el cierre de la planta de neumáticos, que ocasionó 910 despidos. La expectativa de este lunes pasa por una nueva reunión virtual que llevarán a cabo todas las partes intervinientes para intentar alcanzar una solución al conflicto. Por la tarde los empleados tendrán una asamblea para determinar cómo seguirá el plan de lucha.

Por su parte, trabajadores de Georgalos y la empresa Limpia se sumaron al reclamo y expresaron su solidaridad a sus pares de Fate. "Estamos peleándola", aseguró Carlos Oroño, que se emplea hace más de una década en la compañía de neumáticos y es el único sostén de su familia.

Además destacó la importancia de poder mantener la obra social, ya que uno de sus hijos presenta una discapacidad y, en caso de perderla, ninguna otra empresa de medicina lo aceptaría. "Para nosotros es clave. Si no logramos eso, ingresar en otra obra social sería complicado", relató Ororo al periodista de C5N Diego Fernández en el programa Mañanas Argentinas.

FATE
Carlos habló con C5N y explicó su dramática situación de Fate.

En este marco, advierten que la crisis en Fate se extenderá sobre todo el sector del neumático y alertan por nuevos despidos. Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) señalaron que la compañía no dio cumplimiento a la medida oficial que buscaba retrotraer los despidos y abrir una instancia de negociación. El gremio sostuvo que las puertas continúan con candados, lo que interpretan como un lockout patronal en medio de un conflicto que ya lleva varias semanas.

La conciliación obligatoria, dispuesta por el Gobierno nacional por un plazo de 15 días, intentaba encauzar la crisis desatada tras la desvinculación de más de 900 empleados. Sin embargo, lejos de descomprimirse, el escenario se tensó aún más con la persistencia del cierre de la planta.

Trabajadores de Fate denuncian lockout patronal tras el incumplimiento de la conciliación obligatoria

Los trabajadores despedidos de Fate, la emblemática compañía argentina de neumáticos que anunció su cierre después de ocho décadas, denunciaron este sábado un lockout patronal después de constatar que los dueños de la firma no acataron la conciliación obligatoria de la Secretaría de Trabajo y no reabrieron la fábrica.

"En el día de ayer (viernes) los compañeros se presentaron a prestar tarea y la empresa no abrió las puertas", aseguró el secretario ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Miguel Ricciardulli, en diálogo con Splendid. Agregó que la fábrica continúa cerrada "con candados y cadenas" pese a la vigencia de la medida legal, que debería retrotraer los despidos.

"Quedamos en el medio de una discusión entre el Gobierno y el empresario", señaló sobre la disputa entre la familia Madanes Quintilla, dueños de Fate, y la Casa Rosada por la apertura de importaciones que perjudica a la industria nacional. Esta situación afecta directamente a los trabajadores despedidos, quienes registran hace meses un fuerte ajuste por la caída productiva.

