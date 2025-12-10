10 de diciembre de 2025 Inicio
Grupo Indalo relanza su Cruzada Solidaria Navideña 2026 junto al Festival "C5N en tu barrio"

Se acercan las Fiestas y, una vez más, el objetivo es acompañar a las familias que más lo necesitan. La cita es este sábado y domingo, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo de Berazategui.

Un festival para sumar fuerzas y multiplicar el alcance y el impacto solidario.

Se acercan las Fiestas y, una vez más, el área de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de Grupo Indalo impulsa su tradicional Cruzada Solidaria Navideña 2026, una iniciativa destinada a acompañar a las familias que más lo necesitan en estas fechas tan especiales. Este año, la campaña se desarrollará junto con el festival C5N en tu barrio que llevará adelante Diego Costa, sumando fuerzas para multiplicar el alcance y el impacto solidario.

El encuentro se realizará este sábado 13 y domingo 14 de diciembre, a partir de las 12 hs, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (Calle 148 y 18, Berazategui), donde las familias podrán disfrutar de dos jornadas llenas de música, actividades y espíritu navideño.

La convocatoria es abierta al público y se invita especialmente a cada asistente a colaborar en la colecta anual de fin de año con alimentos no perecederos y juguetes, que serán destinados a familias en situación de vulnerabilidad de comedores y organizaciones barriales de la zona y de la provincia de Buenos Aires.

La campaña es impulsada y coordinada por el periodista Justo Lamas, reconocido por su trayectoria en proyectos comunitarios y por la transparencia con la que gestiona cada iniciativa.

Festival “C5N en tu barrio”

El 13 y 14 de diciembre, el periodista y conductor Diego Costa presenta por primera vez este evento gastronómico y cultural, con entrada libre y gratuita, que ofrecerá cocina, shows y actividades para toda la familia. El evento se desarrollará en el Centro de Actividades “Roberto De Vicenzo”, de la ciudad de Berazategui, ubicado en Calle 18 y 148. Con programación de 12 a 21 h, la propuesta incluirá gastronomía, shows en vivo, premios y charlas, entre otras atracciones.

Durante ambas jornadas, el festival contará con cocineros, emprendedores y artistas, convirtiéndose en el cierre ideal de una temporada marcada por historias, abrazos, tradiciones y sabores compartidos con miles de familias de todo el país. Un festival con mil opciones Participarán más de 100 gastronómicos y productores regionales, junto a food trucks, parrillas al aire libre y propuestas de cocina callejera.

Habrá un escenario principal con shows en vivo y un auditorio para 80 personas donde se dictarán charlas y demostraciones de cocina. Además, se entregarán premios a los mejores productos del festival, seleccionados por un jurado especializado. El evento contará con atracciones para niños y niñas y sumará una colecta solidaria de alimentos y juguetes destinada a comedores comunitarios de la zona.

El festival también ofrecerá cierres musicales de gran convocatoria: el sábado, Los Charros serán los encargados de poner a todo el barrio a bailar a pura cumbia, anticipando una noche de fiesta y celebración comunitaria. En tanto, el domingo la música estará a cargo de Los Chakales, quienes coronarán la última jornada con todo su ritmo y acompañarán la entrega del premio al Producto Regional de Oro, uno de los momentos más esperados del encuentro.

“Este festival no es sólo un encuentro: es una declaración de quiénes somos. Venimos a celebrar nuestra identidad, nuestra cocina y nuestra cultura viva, pero sobre todo a demostrar que cuando el barrio se reúne, nace algo más grande que cualquier escenario. Es nuestra manera de decir, con orgullo, que la Argentina se construye desde sus barrios. Cuando la comunidad se une, la cultura se hace gigante.” expresó Diego Costa.

Con esta acción, Grupo Indalo reafirma su compromiso con la comunidad y con la construcción de un fin de año más justo, humano y solidario.

Llega la Noche de las Jugueterías: descuentos y promociones especiales para las fiestas

asumio la primera consejera escolar trans de la argentina, eva faga: llegamos para habitar todos los espacios, tambien la politica

Asumió la primera consejera escolar trans de la Argentina, Eva Faga: "Llegamos para habitar todos los espacios, también la política"

El cruce indebido del semáforo figura entre las faltas gravísimas.

La multa por pasar un semáforo en rojo ya supera el millón de pesos: ¿cuánto cuesta?

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Como saber si estás en el grupo que evita pagar la VTV en 2026

Los sueños suelen relacionarse con emociones reprimidas.

Por qué hay personas que sueñan que le son infiel a sus parejas: esto dice la psicología

El Ateneo Grand Splendid es la librería más grande de Sudamérica y fue reconocida como una de las más hermosas del mundo.

Cuál es la librería más grande de Sudamérica: está en Buenos Aires y tiene una historia de lujo

Son dos personajes de los medios, comentaron que estaban saliendo y ahora oficializaron su relación en streaming

Son dos personajes de los medios, comentaron que estaban saliendo y ahora oficializaron su relación en streaming: de quienes se trata

La serie ya disponible en Netflix tiene 12 episodios. 
Está en Netflix y tiene pocos capítulos con drama legal, comedia y justicia social

Zaira Nara se reencontró con Bauletti.

El reencuentro entre Zaira Nara y Bauletti, en medio de rumores de la reconciliación con su ex

Un romance clásico que brilló en los 2000, que aún se encuentra en Netflix.
Está Jennifer López y Netflix la eliminará pronto: la película que tenés que ver ya

Esta serie escala entre lo más visto de Netflix.
Esta serie al estilo western llegó a Netflix y está siendo lo más visto: de cuál se trata

Miniserie enigmática que destaca en Netflix por su propuesta emocional y visual.
La enigmática serie de Netflix que te atrapa con su trama: tiene 10 capítulos

