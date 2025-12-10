Grupo Indalo relanza su Cruzada Solidaria Navideña 2026 junto al Festival "C5N en tu barrio"

Se acercan las Fiestas y, una vez más, el objetivo es acompañar a las familias que más lo necesitan. La cita es este sábado y domingo, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo de Berazategui.

Se acercan las Fiestas y, una vez más, el área de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de Grupo Indalo impulsa su tradicional Cruzada Solidaria Navideña 2026 , una iniciativa destinada a acompañar a las familias que más lo necesitan en estas fechas tan especiales. Este año, la campaña se desarrollará junto con el festival C5N en tu barrio que llevará adelante Diego Costa, sumando fuerzas para multiplicar el alcance y el impacto solidario.

El encuentro se realizará este sábado 13 y domingo 14 de diciembre , a partir de las 12 hs , en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (Calle 148 y 18, Berazategui), donde las familias podrán disfrutar de dos jornadas llenas de música, actividades y espíritu navideño.

La convocatoria es abierta al público y se invita especialmente a cada asistente a colaborar en la colecta anual de fin de año con alimentos no perecederos y juguetes , que serán destinados a familias en situación de vulnerabilidad de comedores y organizaciones barriales de la zona y de la provincia de Buenos Aires.

La campaña es impulsada y coordinada por el periodista Justo Lamas, reconocido por su trayectoria en proyectos comunitarios y por la transparencia con la que gestiona cada iniciativa.

El 13 y 14 de diciembre, el periodista y conductor Diego Costa presenta por primera vez este evento gastronómico y cultural, con entrada libre y gratuita , que ofrecerá cocina, shows y actividades para toda la familia. El evento se desarrollará en el Centro de Actividades “Roberto De Vicenzo”, de la ciudad de Berazategui, ubicado en Calle 18 y 148. Con programación de 12 a 21 h, la propuesta incluirá gastronomía, shows en vivo, premios y charlas, entre otras atracciones.

Durante ambas jornadas, el festival contará con cocineros, emprendedores y artistas, convirtiéndose en el cierre ideal de una temporada marcada por historias, abrazos, tradiciones y sabores compartidos con miles de familias de todo el país. Un festival con mil opciones Participarán más de 100 gastronómicos y productores regionales, junto a food trucks, parrillas al aire libre y propuestas de cocina callejera.

Habrá un escenario principal con shows en vivo y un auditorio para 80 personas donde se dictarán charlas y demostraciones de cocina. Además, se entregarán premios a los mejores productos del festival, seleccionados por un jurado especializado. El evento contará con atracciones para niños y niñas y sumará una colecta solidaria de alimentos y juguetes destinada a comedores comunitarios de la zona.

El festival también ofrecerá cierres musicales de gran convocatoria: el sábado, Los Charros serán los encargados de poner a todo el barrio a bailar a pura cumbia, anticipando una noche de fiesta y celebración comunitaria. En tanto, el domingo la música estará a cargo de Los Chakales, quienes coronarán la última jornada con todo su ritmo y acompañarán la entrega del premio al Producto Regional de Oro, uno de los momentos más esperados del encuentro.

“Este festival no es sólo un encuentro: es una declaración de quiénes somos. Venimos a celebrar nuestra identidad, nuestra cocina y nuestra cultura viva, pero sobre todo a demostrar que cuando el barrio se reúne, nace algo más grande que cualquier escenario. Es nuestra manera de decir, con orgullo, que la Argentina se construye desde sus barrios. Cuando la comunidad se une, la cultura se hace gigante.” expresó Diego Costa.

Con esta acción, Grupo Indalo reafirma su compromiso con la comunidad y con la construcción de un fin de año más justo, humano y solidario.