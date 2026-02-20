El proyecto aprobado en Diputados, que ahora deberá ser ratificado en el Senado, introduce modificaciones en aspectos claves para los trabajadores y su relación con el empleador.

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del viernes la ley de reforma laboral impulsada por el Gobierno, que introduce modificaciones en aspectos claves para los trabajadores y su relación con el empleador referido a las horas extras, indemnizaciones, licencias por enfermedad, accidentes y otros puntos.

Uno de los cambios más importantes que plantea el proyecto tiene que ver con las indemnizaciones por despido, ya que modifica la base de cálculo de la indemnización por antigüedad. Solo se considerará la remuneración mensual devengada y pagada en cada mes calendario, y quedan excluidos conceptos no mensuales como el aguinaldo, vacaciones y premios extraordinarios.

A su vez, se incorpora la posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por un sistema de fondo de cese laboral, si así lo acuerdan sindicatos y cámaras empresarias en el marco de un convenio colectivo. El esquema funcionaría con aportes mensuales del empleador a una cuenta individual del trabajador.

El abogado laboralista Matías Cremonte respondió en C5N consultas de los televidentes del programa Mañanas Argentinas sobre los principales puntos de la reforma laboral, que ahora deberá ser ratificada en el Senado, ya que la Cámara baja la aprobó, pero con cambios.

Trabajo en el puerto y hacemos jornadas de 12 hs, las cuales 4 hs son extras. ¿Va a cambiar el pago o algo en mi estado como trabajador en blanco?

Si la empresa pasa a trabajar con el sistema de banco de horas sí, va a cambiar totalmente. No va a cobrar horas extras, va a trabajar una cantidad de horas determinada por mes y si trabajó de más tendrá un crédito horario para el periodo siguiente. Si no pasa al banco de horas se mantiene como hoy. Eso debería acordarse con cada trabajador de manera individual, es un eufemismo eso.

Tuve un accidente grave, la empresa cambió la ART. ¿Voy a tener problemas?

No, mientras esté cubierto por una empresa de ART no va a tener problemas. No significa que si no tiene ART queda desamparado, en ese caso tiene que reclamarlo a su empleador.

Tengo un trabajo en blanco. Si soy despedido a partir de ahora, ¿Ya corre la nueva indemnización?

El criterio que uno pudiera defender es que ya hay un derecho adquirido, rige la ley que existe al momento del inicio de la relación laboral. Pero la realidad es que los empleadores van a aplicar la nueva ley porque hay un criterio generalizado, según el cual, la ley que se aplica es la vigente al momento de cada contingencia”.

Los puntos más importantes de la reforma laboral tras los cambios del Gobierno

Cambios en las indemnizaciones

Se redefine la "mejor remuneración" para el cálculo: solo lo mensual, normal y habitual, excluye conceptos no mensuales como SAC y vacaciones y se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de créditos laborales

También establece una actualización de créditos laborales, que establece un esquema de IPC y un 3% anual.

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral

Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Aporta el empleador: 1% mensual grandes empresas y 2,5% mensual MiPyMEs.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades. Libros laborales: se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etcétera).

Banco de horas

Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones

Vacaciones entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo de 7 días.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral

Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral para promover capacitación, empleabilidad y reconversión. El objetivo: más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión

Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión. Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de cargas sociales para nuevos empleos

Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral