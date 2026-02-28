28 de febrero de 2026 Inicio
Video: así fue el bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán

Se hicieron virales los videos donde se ven los ataques a plena luz del día hacia el país iraní. El líder supremo Ali Jamenei fue trasladado fuera de Teherán para preservar su vida,

Así fue el ataque de Estados Unidos e Israel.

El régimen iraní ha matado a miles de personas, dijo Kallas.
Los hechos se desarrollaron en esa ciudad a plena luz del día. Testigos aseguraron haber oído explosiones en las inmediaciones de las oficinas del líder supremo, Ali Jamenei.

Una espesa columna de humo fue visible en distintos puntos y se confirmaron las primeras detonaciones, aunque sin víctimas fatales. En paralelo, Israel activó sus sirenas antimisiles en varias regiones como medida preventiva, cerró su espacio aéreo y emitió advertencias para mantener a la población en alerta.

El Ministerio de Defensa israelí a cargo de Israel Kataz indicó que la operación buscó “eliminar amenazas” y advirtió que “Se espera un ataque contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato”.

En la misma línea, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país tiene importantes operaciones en combate con Irán. Pero las principales imágenes muestran a Teherán.

Tensión en Medio Oriente: el contrataque de Irán

Como respuesta al ataque coordinado de Israel y Estados Unidos, Irán lanzó este sábado una respuesta con misiles contra bases militares de Estados Unidos en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin, a la vez que advirtió que podría ampliar los ataques en la región.

“Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”, afirmó el portavoz militar, Abolfazl Shekarchi. Según informaron, los misiles impactaron de manera simultánea en la base de Al Udeid, en Qatar, en Jerusalén, en Al Salem, en Kuwait y también en Al Dhafra, en Emiratos Árabes.

En medio de los ataques, el líder supremo Ali Jamenei fue trasladado fuera de Teherán para preservar su vida, según informaron fuentes del régimen iraní.

