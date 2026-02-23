La conductora de C5N Daniela Ballester tuvo un ACV hemorrágico: "La vida me dio una segunda oportunidad" La periodista acudió a la guardia con dolor de cabeza y cuello el último jueves y le informaron que había sufrido un accidente cerebrovascular. Por + Seguir en







Daniela Ballester se recupera sin ninguna secuela.

Fue solo un susto. El jueves pasado, la conductora Daniela Ballester acudió a la guardia con dolor de cabeza intenso y molestias en el cuello, se realizó los estudios de rigor en el Sanatorio Los Arcos y el equipo médico le confirmó el episodio: había sufrido un accidente cerebrovascular hemorrágico. Afortunadamente, se recupera con normalidad y sin sufrir secuela alguna.

“Tuve un ACV hemorrágico”, remarcó la periodista a C5N, quien conduce El diario de 17 a 19, y aclaró que "por suerte" no le dejó secuelas: “Estoy igual que el día previo al ACV”.

Ballester aclaró que está "genial" y que "gracias a Dios", no le quedó "ninguna secuela", aunque debe permanecer bajo estricta observación y tiene la indicación de realizar descanso absoluto. La locutora consideró: “La vida me dio una segunda oportunidad”.

"Estoy sana y feliz, con ganas de volver a trabajar", concluyó.