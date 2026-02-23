23 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La conductora de C5N Daniela Ballester tuvo un ACV hemorrágico: "La vida me dio una segunda oportunidad"

La periodista acudió a la guardia con dolor de cabeza y cuello el último jueves y le informaron que había sufrido un accidente cerebrovascular.

Por
Daniela Ballester se recupera sin ninguna secuela.

Daniela Ballester se recupera sin ninguna secuela.

Fue solo un susto. El jueves pasado, la conductora Daniela Ballester acudió a la guardia con dolor de cabeza intenso y molestias en el cuello, se realizó los estudios de rigor en el Sanatorio Los Arcos y el equipo médico le confirmó el episodio: había sufrido un accidente cerebrovascular hemorrágico. Afortunadamente, se recupera con normalidad y sin sufrir secuela alguna.

Te puede interesar:

Sócrates, filósofo griego: "Si consigues una buena pareja, serás feliz. Si consigues una mala, te convertirás en..."

“Tuve un ACV hemorrágico”, remarcó la periodista a C5N, quien conduce El diario de 17 a 19, y aclaró que "por suerte" no le dejó secuelas: “Estoy igual que el día previo al ACV”.

Ballester aclaró que está "genial" y que "gracias a Dios", no le quedó "ninguna secuela", aunque debe permanecer bajo estricta observación y tiene la indicación de realizar descanso absoluto. La locutora consideró: “La vida me dio una segunda oportunidad”.

"Estoy sana y feliz, con ganas de volver a trabajar", concluyó.

Daniela Ballester
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bastian sufrió un grave accidente en los médanos de Pinamar en enero

La madre de Bastian confirmó que el niño será operado nuevamente: "Dios, te pido un milagro más"

play

Felipe Pettinato se negó a declarar en el inicio del juicio por la muerte de Melchor Rodrigo

Lian Gael Flores Soraide desapareció el 22 de febrero de 2025.

Desaparición de Lian: el abogado de la familia aseguró que el niño podría haber sido visto en Bolivia

play

Brutal femicidio en Ezeiza: mataron a una joven de 10 puñaladas

Este es el caso de la mujer que sorprendió a toda la comunidad científica

Tenía mucha fatiga y un sangrado la hizo ir al médico: nadie esperaba el diagnóstico que dio el médico

¿Cuánto falta para el próximo feriado nacional en 2026?

Cuánto falta para el próximo feriado nacional en 2026: ¿es fin de semana largo?

Rating Cero

“La China siempre me habló muy bien de los papás de los chicos”, reveló Adabel Guerrero
play

Adabel Guerrero contó la opinión de La China Suárez sobre los padres de sus hijos: "Siempre me habló muy..."

Hoy su presente muestra un equilibrio entre trabajo, familia y nuevos desafíos creativos.

Qué fue de la vida de Gianella Neyra, la actiz que brilló con Nico Vázquez y Facundo Arana

Empieza Gran Hermano, Generación Dorada: filtraron nombres de los posibles concursantes

Empieza Gran Hermano, Generación Dorada: filtraron nombres de los posibles concursantes

La última presentación de Robbie Williams fue en 2006 en el Estadio Monumental

Casi 20 años después, vuelve Robbie Williams a la Argentina: cuándo se ponen a la venta las entradas

Mirtha Legrand cumple 99 años: cuántas personas +95 hay en Argentina

Mirtha Legrand cumple 99 años: cuántas personas de esa edad hay en Argentina y el "exclusivo club" al que podría entrar

¿Quién te invitó, la pregunta que Mirtha le haría a Javier Milei. 

La picante pregunta que Mirtha Legrand le haría a Milei si fuera a su cumpleaños 99

últimas noticias

Nicolás Keenan y Rob Jetten.

Quién es Nicolás Keenan, el argentino que se convirtió en Primer Caballero de Países Bajos

Hace 10 minutos
play
“La China siempre me habló muy bien de los papás de los chicos”, reveló Adabel Guerrero

Adabel Guerrero contó la opinión de La China Suárez sobre los padres de sus hijos: "Siempre me habló muy..."

Hace 13 minutos
Hoy su presente muestra un equilibrio entre trabajo, familia y nuevos desafíos creativos.

Qué fue de la vida de Gianella Neyra, la actiz que brilló con Nico Vázquez y Facundo Arana

Hace 21 minutos
Daniela Ballester se recupera sin ninguna secuela.

La conductora de C5N Daniela Ballester tuvo un ACV hemorrágico: "La vida me dio una segunda oportunidad"

Hace 56 minutos
El Idecba expuso la canasta básica porteña de enero.

CABA: cuánto necesitó una familia para ser considerada de clase media en enero

Hace 1 hora