23 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Daniela Ballester, tras sufrir un ACV hemorrágico: "Estoy poniéndome bien para volver lo más rápido posible"

La conductora de C5N se encuentra internada en el Sanatorio Los Arcos, donde se recupera sin secuelas. "Feliz de tanto amor y tanta preocupación", expresó.

Por

Daniela Ballester se recupera de un ACV hemorrágico.

La conductora de El Diario, Daniela Ballester, se refirió al accidente cerebrovascular hemorrágico que sufrió el jueves y expuso que se encuentra en buen estado de salud y recuperándose en el Sanatorio Los Arcos. Además, manifestó su gratitud por el apoyo que recibió.

Daniela Ballester se recupera sin ninguna secuela.
Te puede interesar:

La conductora de C5N Daniela Ballester tuvo un ACV hemorrágico: "La vida me dio una segunda oportunidad"

En un mensaje enviado a El Diario, por C5N, Ballester destacó el acompañamiento debido a su inconveniente de salud: "Estoy acá recuperándome, muy contenta por todos los mensajes que recibí. Mensajes de todos mis compañeros y excompañeros del canal, además de compañeros de otros canales. Feliz de tanto amor y tanta preocupación".

Daniela Ballester
Daniela Ballester en el aire de C5N.

Daniela Ballester en el aire de C5N.

En tal sentido, marcó su deseo de regresar a la conducción del programa. "Los extraño un montón pero estoy bien y contenta y poniéndome bien para volver lo más rápido posible a trabajar, a este trabajo que tanto me gusta y que tanto amo y que tanto bien me hace estar con ustedes", expresó.

La periodista de 48 años asistió el jueves a la guardia del Sanatorio Los Arcos, debido a que presentaba un intenso dolor de cabeza intenso y molestias en el cuello. Ante esta situación, el equipo médico le realizó estudios médicos y confirmó que sufrió un ACV hemorrágico, por el cual fue internada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Florencia fue encontrada  tras un amplio despliegue encabezado por la Comisaría de Aguilares. Luego, se quitó la vida. 

Estuvo perdida durante dos días y se quitó la vida por las burlas recibidas en redes

No se conoció la identidad del andinista japonés.

Un andinista japonés fue rescatado con vida tras caer más de 300 metros en el Aconcagua

Conocé cuándo es el vencimiento exacto de la VTV.

Cuándo se considera que la VTV está vencida y qué multa podés recibir

El caso del jóven que contó su experiencia luego de perder su llavero

Es argentino, perdió la llave de su casa en Alemania y contó la experiencia: parece de otro mundo

Los tres ciudadanos chilenos detenidos.

Detuvieron a tres chilenos que desvalijaban departamentos en Palermo

Sócrates, filósofo griego: "Si consigues una buena pareja, serás feliz. Si consigues una mala, te convertirás en..."

Rating Cero

La influencer eligió priorizar su salud y se sometió a una reducción de mamas.

De los miedos al alivio: La Tora Villar contó cómo cambió su vida tras tomar una decisión clave con su cuerpo

‘El agente nocturno’ era una de las grandes apuestas de Netflix para este mes de febrero y parece que le ha ido muy bien. Tanto es así, que la tercera temporada de esta apasionante serie thriller de conspiraciones políticas y atentados terroristas ha logrado posicionarse como número 1.
play

De qué se trata El agente nocturno, la serie de Netflix que tiene nueva temporada y es lo más visto del momento

Este tipo de dispositivos tecnológicos ya había ganado visibilidad en contenidos digitales.

Mauro Icardi y la China Suárez fortalecieron su relación con un pequeño detalle: cuál es

El éxito demuestra, una vez más, que las producciones basadas en hechos reales siguen generando un fuerte interés cuando están narradas con rigor, sensibilidad y profundidad histórica.
play

Este drama histórico sobre un famoso hecho bélico está sorprendiendo a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

La gira arrancará el 7 de diciembre en Dublin.

Los Sex Pistols anunciaron una gira por los 50 años de "Anarchy in the UK"

“La China siempre me habló muy bien de los papás de los chicos”, reveló Adabel Guerrero
play

Adabel Guerrero contó la opinión de La China Suárez sobre los padres de sus hijos: "Siempre me habló muy..."

últimas noticias

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 24 de febrero

Hace 3 minutos
Florencia fue encontrada  tras un amplio despliegue encabezado por la Comisaría de Aguilares. Luego, se quitó la vida. 

Estuvo perdida durante dos días y se quitó la vida por las burlas recibidas en redes

Hace 29 minutos
Los agresores estrellaron un vehículo contra el ingreso del penal y abrieron fuego contra las instalaciones.

Continúa el caos en México: 23 presos escaparon de un penal en Puerto Vallarta

Hace 42 minutos
play

Daniela Ballester, tras sufrir un ACV hemorrágico: "Estoy poniéndome bien para volver lo más rápido posible"

Hace 58 minutos
El Gobierno volvió a reunir a su mesa política.

El Gobierno reunió a su mesa política con el foco en las sesiones del Senado por la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

Hace 1 hora