Daniela Ballester, tras sufrir un ACV hemorrágico: "Estoy poniéndome bien para volver lo más rápido posible" La conductora de C5N se encuentra internada en el Sanatorio Los Arcos, donde se recupera sin secuelas. "Feliz de tanto amor y tanta preocupación", expresó. Por + Seguir en







Daniela Ballester se recupera de un ACV hemorrágico.

La conductora de El Diario, Daniela Ballester, se refirió al accidente cerebrovascular hemorrágico que sufrió el jueves y expuso que se encuentra en buen estado de salud y recuperándose en el Sanatorio Los Arcos. Además, manifestó su gratitud por el apoyo que recibió.

En un mensaje enviado a El Diario, por C5N, Ballester destacó el acompañamiento debido a su inconveniente de salud: "Estoy acá recuperándome, muy contenta por todos los mensajes que recibí. Mensajes de todos mis compañeros y excompañeros del canal, además de compañeros de otros canales. Feliz de tanto amor y tanta preocupación".

Daniela Ballester Daniela Ballester en el aire de C5N. En tal sentido, marcó su deseo de regresar a la conducción del programa. "Los extraño un montón pero estoy bien y contenta y poniéndome bien para volver lo más rápido posible a trabajar, a este trabajo que tanto me gusta y que tanto amo y que tanto bien me hace estar con ustedes", expresó.

La periodista de 48 años asistió el jueves a la guardia del Sanatorio Los Arcos, debido a que presentaba un intenso dolor de cabeza intenso y molestias en el cuello. Ante esta situación, el equipo médico le realizó estudios médicos y confirmó que sufrió un ACV hemorrágico, por el cual fue internada.