Protesta en Granja Tres Arroyos: permiten ingreso de camiones para cobrar parte de la deuda

Luego de arduas negociaciones, la patronal llegó a un acuerdo y le pagará $300.000 a los empleados despedidos, a quienes le deben cuatro meses de salario.

En medio de un conflicto marcado por cuatro meses de atrasos salariales y decenas de despidos en Granja Tres Arroyos, los manifestantes acordaron una tregua temporal para liberar parcialmente el acceso y permitir el ingreso de camiones con pollos.

En el lugar, la escena reflejó la crudeza de la paralización operativa : de un total de 10.000 pollos varados desde hacía más de 24 horas dentro de los camiones, alrededor de 2.000 murieron por falta de alimento y agua . Para destrabar el paso del primer transporte, se acordó realizar una transferencia a cuenta de $300.000 para los trabajadores cesanteados, mientras un segundo camión quedó retenido "en garantía" hasta que el pago se haga efectivo.

Desde el sector de los trabajadores que continúan en funciones, Diego Figueroa, representante gremial dentro de la planta, explicó en C5N Los motivos que llevaron a habilitar el paso de los insumos y la delicada situación que se vive en el interior:

"El arreglo ahora es que pase un camión, un camión queda afuera de garantía para que después la plata se le va a dar a las 8:30, 9 de la mañana, le van a transferir a los muchachos, se le va a pagar $300.000 y después de eso va a quedar un camión afuera de garantía y vamos a tratar más o menos de que se alivianen un poco las cosas".

"En la planta creo que hay más de 100, más o menos... Y bueno, tenemos creo que son 30 personas que quedaron afuera sin trabajo y la idea de nosotros es nada, que cobren su plata y que tratemos de solucionar y lo que nosotros apuntamos que reintegren a toda la gente y la que no que se le pague lo que corresponde".

Consultado sobre el origen de la crisis, Figueroa apuntó al contexto macroeconómico y a la competencia internacional: "La crisis ya viene de todo. Ustedes saben que hay fábricas que se cerraron, el país ya está mal... Entran los pollos de Brasil... Sinceramente a mí me da pena también por la gente que está afuera, la gente también que quiere trabajar, entonces es como un tira y afloje de los dos lados, pero gracias a Dios y gracias a toda la gente se puede llegar a un diálogo y un arreglo".

La denuncia de los despedidos: "Hubo un apriete del sindicato"

En contraposición, los trabajadores expulsados de la nómina ofrecieron un crudo panorama sobre la falta de indemnizaciones, el incumplimiento de la conciliación obligatoria y la irrupción de facciones gremiales en el piquete.

Ariel, un operario de 35 años que desempeñó sus tareas en la planta durante 15 años y padre de dos hijos, relató el trasfondo de la protesta: "Nosotros estamos... vinimos a cortar porque tenemos abandono de la fábrica hace 4 meses que ya estábamos abandonados porque no nos estaban pagando, estaban pagando cuotas de $40.000 no nos daban mercadería, nada, estábamos abandonados y nos despidieron y nos terminaron totalmente de abandonar".

"No hay indemnizaciones, no respetaron la conciliación obligatoria, nos dejaron afuera, quisimos venir a entrar, no nos dejaron entrar... Lo que hubo hoy, más allá de que es un arreglo, fue una apriete del sindicato que nos abandonó... Se acercó uno de los representantes sindicales con 20 personas más y lo que nosotros sentimos fue un apriete, y realmente tuvimos un apriete que tuvieron que salir nuestros compañeros a defendernos", comentó.

Finalmente, el trabajador despedido se refirió a la dificultad para reinsertarse en el mercado laboral y al sostenimiento de sus familias a base de changas y solidaridad familiar: "Dejé 15 años de mi vida acá y esperaba el día que llegue a estar ese cese laboral, yo tener mi indemnización para poder salir adelante... Mi señora no consigue trabajo. Los dos somos jóvenes y no conseguimos, y acá hay muchos compañeros que son mayores, personas que tienen 50 años que peor se les está dificultando conseguir trabajo. Hubo un abandono total, realmente no importó la gente".