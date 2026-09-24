Luck Ra y Thalía sorprendieron con una explosiva versión cuartetera de A quién le importa El artista cordobés y la superestrella mexicana unieron sus talentos para transformar el clásico del pop en un festivo éxito al ritmo de la música popular de Córdoba. Agregar C5N en









El argentino y la mexicana se unieron para cantar un legendario éxito.

Luck Ra y Thalía presentaron de forma oficial A Quién Le Importa, versión cuarteto, una renovada interpretación del clásico pop que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El lanzamiento llegó acompañado por un videoclip oficial en el que ambos intérpretes exhiben su carisma y química musical, logrando adaptar un mensaje universal de libertad al ritmo bailable del género cordobés.

El tema original, popularizado masivamente por Thalía en 2002, se consolidó como uno de los himnos más emblemáticos de su carrera. Sobre esta nueva entrega, la cantante mexicana remarcó que la composición la acompañó en momentos de importantes cambios personales como un grito de fortaleza ante las críticas.

View this post on Instagram La producción musical estuvo a cargo de Javier Sanglerman "Ramky" y Deevoy, quienes diseñaron los arreglos para fusionar la esencia del tema con la identidad de la música de Córdoba. La grabación contó con la participación de instrumentistas especializados que ejecutaron líneas de acordeón, piano, percusión, guitarra, bajo y batería para lograr un sonido bien cuartetero.

El estreno hace su aparición cuando Luck Ra está en boca de todos, marcado por su reciente separación de La Joaqui y en medio de diversos rumores mediáticos. "Estoy cansado. Siempre dicen que cuarteto para chetos, para nenes, que estoy robando. Que me parezco al burro de Shrek", expresó en un adelanto del tema.

Con esta alianza internacional, Luck Ra ratifica su gran presente tras haber obtenido dos galardones en los Premios Gardel 2026 por su álbum Qué sed y su colaboración junto a Miranda!. Además, el artista se prepara para su próxima gira en vivo, con fechas programadas en Santiago de Chile durante octubre, una presentación en Buenos Aires en Los 40 Primavera Pop y shows en Barcelona y Madrid hacia finales de noviembre.