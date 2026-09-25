25 de septiembre de 2026 Inicio
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Argentina vs Paraguay, por la final de los Juegos Suramericanos 2026: formaciones, horarios y dónde ver

El equipo dirigido por Diego Placente buscará quedarse con el título frente a la Albirroja en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's.

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Los jugadores argentinos tras clasificar a la final.

Los jugadores argentinos tras clasificar a la final.

AFA

La Selección argentina se enfrentará a Paraguay este viernes, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, en busca de la medalla de oro de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

Messi se despedirá de la Selección argentina el 6 de octubre. 
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El equipo dirigido por Diego Placente llegó al partido decisivo tras derrotar 1-0 a Perú con un gol de Santiago Espíndola en la cancha de Newell's, en el marco de las semifinales.

Por su parte, el conjunto guaraní también consiguió una victoria agónica al superar 1-0 a Chile con un tanto de Milan Freyres. De esta manera, volverá a cruzarse con la Albiceleste, ya que en el debut se impuso 2-1 con gritos de Junior Gamarra y Pedro Sarza.

Argentina vs. Paraguay: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 15.
  • Televisión: TyC Sports.
  • Estadio: Marcelo Bielsa.

Argentina vs Paraguay, por la final de los Juegos Suramericanos: formaciones

  • Argentina: Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Ramiro Tulián. DT: Diego Placente.

  • Paraguay: Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Kevin Amarilla; Junior Gamarra, Giovanni Gómez, Joaquín Bogarín, Pedro Zarza; Eduardo Delmás y José Buhring. DT: Antolín Alcaraz.

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