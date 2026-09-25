La primavera duró poco y a pesar del calor regresa el mal tiempo a Buenos Aires: a qué hora va a llover El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por precipitaciones y viento zonda para varias localidades de Argentina. En paralelo, las máximas se mantendrán cerca de los 25 grados con temperaturas agradables de cara al fin de semana. ¿Cuándo cambia el pronóstico? Por Agregar C5N en









Las lluvias regresan para el domingo 27 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y vieno zonda para varias localidades de Argentina. La primavera duró poco y a pesar del calor regresan las precipitaciones y el mal tiempo a Buenos Aires de cara al fin de semana.

24 SEP | Estos son los valores de precipitación (mm) de las últimas 24h hasta las 9h:

Bariloche 68

El Bolsón 42

Chapelco 40

Esquel 28

pic.twitter.com/NhHtcMxWX8 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 24, 2026 La zona cordillerana de Neuquén está bajo alerta por lluvias persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera local. No se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas más altas.

Mientras que para Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca, en el área cordillerana está bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h. Mientras que en el resto de la región, se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Mientras que desde Meteored informaron que "el domingo llega una jornada bastante más inestable, con lluvias intermitentes, cielo gris, viento y temperaturas más frescas", aunque aclararon que el periodo de inestablidad no va a durar solo un día, sino un período de 72 horas hasta el martes.

¿Cuándo llueve? El pronóstico extendido para CABA El viernes 25 será el día más cálido del periodo, alcanzando una temperatura máxima de 25° por la tarde y una mínima de 17° por la mañana (con 19°C hacia la noche). Durante toda la jornada no se esperan precipitaciones, manteniéndose un 0% de probabilidad de lluvia.

El sábado 26 comenzará un paulatino descenso térmico, registrando una mínima de 15° y una máxima de 21° durante la tarde. Al igual que el día anterior, se mantendrá un clima seco con 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día y la noche. El domingo 27 bajará aún más la temperatura, con una mínima de 14° y una máxima que apenas llegará a los 19°. Las precipitaciones harán su aparición hacia la tarde/noche, donde la probabilidad de lluvia se elevará a un rango de entre el 10% y el 40% (frente a un escaso 0 - 10% por la mañana). Captura de pantalla del SMN.