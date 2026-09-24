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Yanina Latorre se disculpó con Majo Martino tras el incómodo cruce por su viaje a Miami

La conductora, visiblemente conmovida, reconoció que hizo un comentario de más, explicó que habló con su compañera esa misma noche y volvió a pedirle perdón al aire por el momento que la afectó.

Yanina Latorre y Majo Martino aseguraron que tienen una excelente relación. 

Yanina Latorre y Majo Martino aseguraron que tienen una excelente relación. 

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Yanina Latorre le pidió disculpas públicamente este jueves a Majo Martino por el incómodo intercambio que protagonizaron al aire de América TV, luego de que cuestionara su viaje a Miami y admitiera que hizo un comentario de más que afectó la reputación de la panelista por las repercusiones que generaron sus palabras.

Además, también puso en perspectiva su escepticismo general hacia los relatos de Canosa.
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Al comenzar la emisión de SQP, Latorre explicó que no había advertido en el momento el efecto de sus palabras y que recién tomó dimensión del episodio después de ver el corte que circuló en redes. Según contó, esa misma noche se comunicó con Martino, le pidió perdón en privado y le dio las explicaciones correspondientes.

La conductora reconoció que el episodio tomó una dimensión mayor a la que esperaba y decidió trasladar sus disculpas al aire para evitar que la situación siguiera creciendo. "No quiero exponer a una compañera, me equivoqué, soy humana", relató antes de dirigirse directamente a Martino y pedirle perdón por haberla lastimado.

Martino aceptó las disculpas y destacó que Latorre se había comunicado con ella apenas llegó a su casa, después del programa. "Ni bien llegaste a tu casa, me mandaste un mensaje", recordó la panelista, quien también explicó que el episodio le había provocado malestar y que se fue triste.

A su vez, Martino remarcó que lo ocurrido estaba "muy alejado de mi realidad" y que no necesitaba mayores explicaciones de su compañera. Latorre coincidió y asumió la responsabilidad por sus palabras: "La verdad yo soy la que me equivoqué y te pido perdón", expresó durante la emisión.

Finalmente, ambas dejaron en claro que la situación había quedado resuelta entre ellas y que su vínculo continuaba sin cambios. Martino también valoró el contacto privado que tuvieron ese mismo día, mientras Latorre explicó que decidió hablar públicamente porque el episodio había tomado repercusión en redes.

Qué pasó entre Yanina Latorre y Majo Martino

El conflicto se originó cuando Yanina Latorre le preguntó a Majo Martino por un viaje al exterior: "¿Te fuiste a laburar a Miami? Quién pudiera, ¡dos días! Con Evangelina Anderson. ¿De qué laburaron? Raro...", planteó la conductora. La panelista explicó que había sido invitada por una marca para asistir a un recital, pero el intercambio la incomodó.

Yanina Latorre y Majo Martino son compañeras en SQP, por América TV.

Yanina Latorre y Majo Martino son compañeras en SQP, por América TV.

Martino reconoció que la situación le hizo mal y explicó: "Eso que se dio a entender y quedó flotando en el aire, a mí me hizo muy mal, me fui muy triste". Además, sostuvo que aquella interpretación estaba "muy alejado de mi realidad", mientras Latorre explicó que no había advertido el impacto de sus palabras en ese momento.

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