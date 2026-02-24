Crimen de Malena Maidana: detuvieron a tres profesionales de la salud por robar una prueba de la investigación La joven fue atacada por la espalda a puñaladas y degollada en la calle. Una médica, una enfermera y un conductor de ambulancia fueron detenidos tras ser acusados de sustraer un teléfono celular, considerado como prueba contundente de los investigadores. Por + Seguir en







La víctima fue hallada ensangrentada en la calle por un vecino que salió a sacar la basura.

Malena Maidana de 26 años fue brutalmente asesinada en plena calle mientras caminaba por el barrio La Unión. Recibió diez puñaladas y un vecino la encontró muerta cuando salió a buscar la basura. Una médica, una enfermera y un ambulanciero fueron detenidos por la Policía bonaerense en Ezeiza, tras ser acusados de robar el teléfono celular de la joven, considerado como prueba contundente de los investigadores.

Según revelaron, las autoridades policiales encontraron el celular de la víctima en un centro de salud donde trabajan los tres profesionales implicados. Se trata de una médica, una enfermera y un ambulanciero que habrían robado el celular justo en el momento en que llegaron a la escena del crimen en ambulancia para constatar el fallecimiento de la víctima. Los tres arrestados permanecen a disposición de la justicia.

El hallazgo del celular se produjo cuando las autoridades advirtieron la ausencia del dispositivo de Malena Maidana, considerado clave para la investigación. Al intentar rastrear su ubicación, la policía descubrió que el aparato se encontraba en la sala de emergencias, donde trabajaban la médica, la enfermera y el ambulanciero.

Video Femicidio Malena Maidana C5N Malena Maidana, fue asesinada en la medianoche del domingo de 10 puñaladas en Ezeiza por causas que están siendo investigadas. El cuerpo fue hallado por un vecino que había salido a sacar la basura. Una persona fue detenida luego de que sea registrado por una cámara de seguridad caminando delante de la víctima cerca de la zona donde fue acuchillada, a pocas cuadras de un campo del predio de Lomas Athletic Club Golf.