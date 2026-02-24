24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Crimen de Malena Maidana: detuvieron a tres profesionales de la salud por robar una prueba de la investigación

La joven fue atacada por la espalda a puñaladas y degollada en la calle. Una médica, una enfermera y un conductor de ambulancia fueron detenidos tras ser acusados de sustraer un teléfono celular, considerado como prueba contundente de los investigadores.

Por
La víctima fue hallada ensangrentada en la calle por un vecino que salió a sacar la basura. 

La víctima fue hallada ensangrentada en la calle por un vecino que salió a sacar la basura. 

Malena Maidana de 26 años fue brutalmente asesinada en plena calle mientras caminaba por el barrio La Unión. Recibió diez puñaladas y un vecino la encontró muerta cuando salió a buscar la basura. Una médica, una enfermera y un ambulanciero fueron detenidos por la Policía bonaerense en Ezeiza, tras ser acusados de robar el teléfono celular de la joven, considerado como prueba contundente de los investigadores.

orge Alberto Mendieta es sindicado como el líder de una red narcocriminal que operaba en la capital provincial.
Te puede interesar:

Capturaron en Santa Fe a Jorge "Turu" Mendieta, el líder narco más buscado de la provincia

Según revelaron, las autoridades policiales encontraron el celular de la víctima en un centro de salud donde trabajan los tres profesionales implicados. Se trata de una médica, una enfermera y un ambulanciero que habrían robado el celular justo en el momento en que llegaron a la escena del crimen en ambulancia para constatar el fallecimiento de la víctima. Los tres arrestados permanecen a disposición de la justicia.

El hallazgo del celular se produjo cuando las autoridades advirtieron la ausencia del dispositivo de Malena Maidana, considerado clave para la investigación. Al intentar rastrear su ubicación, la policía descubrió que el aparato se encontraba en la sala de emergencias, donde trabajaban la médica, la enfermera y el ambulanciero.

Video Femicidio Malena Maidana

Malena Maidana, fue asesinada en la medianoche del domingo de 10 puñaladas en Ezeiza por causas que están siendo investigadas. El cuerpo fue hallado por un vecino que había salido a sacar la basura. Una persona fue detenida luego de que sea registrado por una cámara de seguridad caminando delante de la víctima cerca de la zona donde fue acuchillada, a pocas cuadras de un campo del predio de Lomas Athletic Club Golf.

Al momento de su detención, el sospechoso tenía manchas hemáticas en su cuerpo y le secuestraron cuchillos. La fiscal del caso lo que tiene descartado que el móvil del crimen haya sido un robo. La investigación, a cargo de la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc, y el secretario Federico Ricart, aunque ahora pasó a María Lorena González, titular de la UFI N°3, especializada en violencia de género, apuntará a determinar si la mujer tenía algún tipo de relación con el agresor, identificado como Nahuel Lau de Hoz.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Así robaba el reconocido mecánico en los negocios de su barrio.

Ola de robos: buscan al hermano del piloto de carreas Oscar Gini por las entraderas en Villa Urquiza

play

Un colectivo partió a un auto al medio y se prendió fuego: hubo heridos de gravedad

play

Monte Chingolo: un sargento de la Policía Federal mató a un motochorro de 14 años que intentó asaltarlo

Los tres ciudadanos chilenos detenidos.

Detuvieron a tres chilenos que desvalijaban departamentos en Palermo

Bastian sufrió un grave accidente en los médanos de Pinamar en enero

La madre de Bastian confirmó que el niño será operado nuevamente: "Dios, te pido un milagro más"

play

Felipe Pettinato se negó a declarar en el inicio del juicio por la muerte de su neurólogo

Rating Cero

Andrea del Boca llorando en su cama el primer día de Gran Hermano.
play

Gran Hermano: Andrea del Boca quebró en llanto en el primer día por extrañar a su familia

El programa que conducía la actriz tuvo escaso rating en 2026.

Duro revés para Eugenia Tobal: "Son muchos trabajos que se pierden"

La nueva edición del festival de rock tiene una amplia grilla de artistas.

Rock en Baradero 2026: anunciaron la grilla del festival que se realizará en el Anfiteatro municipal

Susana Giménez subió a su Instagram la interacción con el fan que se tatuó su cara.

Un fan se tatuó la cara de Susana Giménez en la pierna y la diva lo consideró "una genialidad"

A menos de 24 horas del comienzo del reality ya hay odiados y preferidos por el público de redes.

Gran Hermano: quiénes son los odiados y los intocables de la casa según las redes

Ana Rosenfeld y Wanda Nara.

Bombazo: revelan que la casa del padre de Mauro Icardi "está a nombre de Wanda Nara"

últimas noticias

play
La víctima fue hallada ensangrentada en la calle por un vecino que salió a sacar la basura. 

Crimen de Malena Maidana: detuvieron a tres profesionales de la salud por robar una prueba de la investigación

Hace 10 minutos
El Gobierno recibió al Grupo de los 6.

El Gobierno recibió al Grupo de los 6 con el foco puesto en la reforma laboral y el plan económico

Hace 19 minutos
play
Andrea del Boca llorando en su cama el primer día de Gran Hermano.

Gran Hermano: Andrea del Boca quebró en llanto en el primer día por extrañar a su familia

Hace 33 minutos
orge Alberto Mendieta es sindicado como el líder de una red narcocriminal que operaba en la capital provincial.

Capturaron en Santa Fe a Jorge "Turu" Mendieta, el líder narco más buscado de la provincia

Hace 34 minutos
Medios israelíes difundieron la llegada de los doce aviones de guerra de Estados Unidos.

Estados Unidos subió la tensión con Irán: envió 12 aviones de guerra a Medio Oriente

Hace 36 minutos