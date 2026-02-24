Ola de robos: buscan al hermano del piloto de carreas Oscar Gini por las entraderas en Villa Urquiza El mecánico ladrón fue captado por las cámaras de los distintos locales del barrio donde ingresó a robar. Repitió el mismo accionar en todos los casos. Por + Seguir en







Así robaba el reconocido mecánico en los negocios de su barrio.

Juan Pablo Gini, un reconocido mecánico y hermano del piloto de carreras Oscar Gini, fue captado por cámaras de seguridad ingresando a distintos locales del barrio de Villa Urquiza para robar. Según se puede ver en las imágenes, repitió el mismo accionar en todos los casos. El raid delictivo comenzó la madrugada del viernes en un local gastronómico y terminó un negocio en Olivos. El hombre se encuentra prófugo.

Juan Pablo Gini es una figura reconocida en el ámbito del automovilismo. No solo se lo conoce por ser hermano del piloto Oscar Gini, sino también por su actividad como propietario de Ovacar, un taller mecánico ubicado en la Avenida Congreso al 3800, el barrio de Coghlan. Los hechos comenzaron en las primeras horas del viernes pasado, cuando el sospechoso forzó la cerradura de un local gastronómico en Villa Urquiza. De acuerdo a las cámaras, se dirigió al mostrador y se llevó la recaudación junto con el teléfono del comercio.

Las cámaras registraron que, aunque las alarmas se dispararon, el hombre siguió adelante con el robo, imperturbable frente al ruido. Luego de perpetuado el primer hecho delictivo, horas después las cámaras lo volvieron a capturar en un comercio de diseño y decoración en Olivos. Sobre la avenida Maipú, intentó abrir las puertas durante varios minutos y rompió tres cerraduras con una herramienta para ingresar, sustrayendo todo dinero de la caja.

Las autoridades policiales ratidicaron que ambas denuncias fueron realizadas en las comisarías correspondientes y que las filmaciones se presentaron como prueba en la causa. A su vez, tras la circulación de los videos de la ola de robos, se viralizó otro material en el que Gini se identifica como propietario del taller “Ovacar” y es asistente de pista del auto de carreras número 60 de su hermano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Frambuesa Design ~ Vinilos Decorativos & Empapelados (@frambuesa.design) El prófugo cuenta con antecedentes aseguraron fuentes judiciales por un robo cometido en 2019. No obstante, los vecinos de la zona se mostraron sorprendidos ante las acusaciones, ya que lo describen como una persona conocida y cordial. Por el momento, no se logró localizarlo y su taller permanece cerrado desde el inicio de la investigación mientras él está prófugo de la justicia.