Capturaron en Santa Fe a Jorge "Turu" Mendieta, el líder narco más buscado de la provincia Tenía un pedido de captura de la Justicia Federal y el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecía una recompensa de $5.000.000 por información que permitiera localizarlo.







La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe detuvo este martes a Jorge Alberto “Turu” Mendieta, sindicado como el líder de una red narcocriminal que operaba en la capital provincial. La captura se produjo durante un despliegue en el barrio Las Flores, tras meses de tareas de inteligencia para dar con el paradero de uno de los prófugos más requeridos por la justicia santafesina.

Mendieta contaba con un pedido de captura de la Justicia Federal y el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecía una recompensa de $5.000.000 por información que permitiera su localización. Se lo señala como el máximo responsable de una estructura dedicada a la venta y distribución de estupefacientes en el barrio Punta Norte y zonas de influencia.

La organización liderada por "Turu" había sido parcialmente desarticulada el 4 de diciembre de 2024, luego de una serie de allanamientos que resultaron en el secuestro de drogas, balanzas de precisión y dinero en efectivo. Pese a aquel golpe policial, el jefe del grupo había logrado evadir a las autoridades, manteniéndose en la clandestinidad hasta este mediodía.

- Jorge Mendieta es señalado como uno de los cabecillas de una organización narcocriminal con captura desde 2024.

La detención de Mendieta se concreta pocos días después de que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenara a cuatro integrantes de su banda en un juicio abreviado. Los acusados admitieron su responsabilidad penal y recibieron penas de tres años de prisión por "confabulación para el tráfico y tenencia de estupefacientes", mientras que uno de ellos fue sentenciado a cinco años por contar con antecedentes previos.

La investigación judicial estableció que los condenados formaban parte de un engranaje criminal cuyo "máximo responsable era Mendieta". Con las sentencias firmes, el tribunal había ordenado remitir todos los elementos secuestrados al juzgado federal para profundizar el análisis de la causa principal y acelerar la captura del ahora detenido.

El operativo final se centró en el barrio Las Flores, zona que el sospechoso solía frecuentar. Tras su identificación oficial, Mendieta quedó a disposición del magistrado interviniente bajo estrictas medidas de seguridad.