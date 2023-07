Crimen de Lucas González: dan a conocer el veredicto a los 14 policías de la Ciudad.

Joaquín, amigo de Lucas González y sobreviviente del ataque policial: "Me mataron en vida"

En primer lugar, los imputados harán uso de su derecho a expresar sus últimas palabras, y más tarde los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) dictarán el veredicto.

Héctor ‘Peca’ González, padre del adolescente, convocó a quienes se quieran acercar a la puerta de los tribunales “con una camiseta de fútbol o una bandera de Argentina” porque “el fútbol era lo que más amaba Lucas”.

Fueron 18 audiencias en las que se escucharon las exposiciones del inspector Gabriel Alejandro Isassi, el mayor Juan José López y el oficial Fabián Andrés Nieva, también miembros de la División Brigadas y Sumarios 6 de la Comuna de la Policía de la Ciudad, quienes están imputados por el crimen de Lucas, pero también por tentativa de homicidio a los 3 amigos.

El fiscal general Guillermo Pérez de la Fuente solicitó que los tres miembros de la Brigada 6 de la Comuna 4 sean condenados como coautores del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía por odio racial y placer, en concurso premeditado de dos o más y por ser integrantes de la fuerza de seguridad y falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad”.

“Actuaron como cazadores que esperan a una presa”, aseguró el representante del Ministerio Público Fiscal sobre los tres policías porteños ya que los “emboscaron y les tendieron una trampa”, además de no darle “a las víctimas ni la mínima capacidad de defensa”.

policias procesados lucas gonzalez

El fiscal Pérez de la Fuente pidió penas de prisión entre los 4 y 17 años para los policías imputados por el encubrimiento del hecho, la privación ilegal de la libertad de los adolescentes y el abuso de sus funciones ya que son funcionarios públicos.

Mientras que para los imputados de más altos rangos solicitó la pena de 11 años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, menos Héctor Claudio Cuevas que pidió cuatro años quien reveló en su testimonio que no se trató de enfrentamiento con delincuentes, como habían dicho por primera vez.

En lo que respecta a los oficiales Jonathan Alexis Martínez y Ángel Darío Arévalos, pidió 6 años y para Daniel Rubén Espinosa 5. Sebastián Jorge Baidón solicitaron 17 años de prisión porque lo señalan como el autor de las torturas que padecieron las víctimas.

Las últimas palabras de los policías acusados, antes de conocer el veredicto

Previo a que los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) dicten el veredicto en el juicio de Lucas González, los efectivos acusados tuvieron lugar a expresar sus últimas palabras.

El primero en hacerlo fue Ramón Chocobar, quien se defendió y aseguró que "no hice nada para merecer esto". “Yo debo demostrar mi inocencia cuando en realidad es la Justicia la que tienen que demostrar mi culpabilidad. Y eso no sucedió durante el debate”, aseguró.

Por su parte, Daniel Espinoza, aclaró que "yo a Lucas lo ayude, no hice nada malo". Sostuvo su Inocencia y se abocó a Dios para "pedirle justicia por Lucas, le pido que descanse en paz". "Quisiera empatizar con ellos, pero la verdad, que quiero compartir su dolor, o tratar de enterlo, pero nunca nadie lo va a entender”, expuso ante los jueces.

El policía Juan Romero, destacó que durante sus 30 años de trabajo en la fuerza, "nunca cometí un delito, siempre estuvo apegado a la ley". "Uno no es que se levanta un día y dice hoy voy a cambiar mi forma de ser, uno no se levanta un dia y dice quiero ser distinto en todo mi labor, uno tiene una marcada vida que hace con la conducta". Sobre el final aseguró: "Yo amo ser policia y en el derecho se habla del principio de inocencia que tenemos todos los ciudadanos, bueno yo no lo tuve".

Luego fue el turno de Jonathan Martínez, quien recordó como se llevó a cabo su detención y que “nunca nadie me supo decir porque estuve detenido”. "Me dijeron, bueno no sabemos, así hasta el dia del juicio. Bueno acá estamos, yo verdaderamente creo en la Justicia, creo en cada uno de ustedes, quiero que se haga justicia”. agregó.

El policía acusado, Angel Arévalos, lanzó una fuerte acusación en sus últimas palabras al sostener que "hay personas que nunca quisieron que esa verdad se sepa", porque "esa verdad no les conviene".

CRIMEN de LUCAS: LAS ULTIMAS PALABRAS de los POLIC{IAS ACUSADOS

“El jefe de la Policía de la Ciudad, por intermedio de dos de sus abogados, están presionando al personal subalterno, es decir oficiales de menor jerarquía, para que ellos hablen con sus familiares que estuvieron presentes el dia de la reuniòn y digan que ellos no escucharon nada y que desacrediten lo que dijo mi hermana, es verdad”, denunció.

El último en hablar fue Héctor Cuevas, el policía arrepentido quien había dado a conocer como se plantó el arma en el auto donde se encontraba Lucas González: “Me dieron garantías para decirle a la familia de lucas la verdad, de lo que vi, lo que siento, porque el miedo todavia lo tengo, y va a seguir, y el dolor de la familia de los chicos y lucas, no se me va a borrar nunca”.

Los padres de Lucas González previo a conocer el veredicto: "Queremos la perpetua"

El padre de Lucas, Héctor González, aseguró en las afuera del Tribunal y previo a conocer el veredicto, estar "esperanzados en lograr la mejor sentencia, que es la que buscamos y pidió mi abogado". Para luego remarcar: "Queremos la pena que pidió Gregorio, la perpetua. Pero bueno lo dejamos en manos del Tribunal como siempre y con todo respeto venimos acá”.

“Estigmatizaron, lo discriminaron, lo vieron dos veces. Lo discriminaron porque era morochito para mi, salieron de un barrio carenciado, salieron de entrenar, lo vieron, lo eligieron, lo esperaron y lo acribillaron, me lo torturaron, me lo quemaron con cigarrillos”, sostuvo Héctor González en diálogo con la prensa.

CRIMEN de LUCAS: HABLA el PADRE a la ESPERA del VEREDICTO a los 14 POLICÍAS

Por su parte, la madre de Lucas González, Cinthia, aseguró "estar destrozada", y ademas “yo no tendria que estar hoy acá, yo tendría que estar en mi casa, con mi hijo y festejando mi cumpleaños”.

En referencia si espera que en las últimas palabras de los acusados exista un pedido de disculpas o arrepentimiento, la madre cree que "si hasta el momento no hubo arrepentimiento, hoy no va haber". "De mi parte, no los voy a perdonar, solamente que los perdone Dios”, concluyó.

Crimen de Lucas González: cuántos años de prisión solicita Gregorio Dalbón

El abogado Dalbón pidió que todos los comisarios, subcomisarios y los oficiales Martínez, Arévalos y Espinosa sean condenados a 20años de prisión al consideraron coautores de los delitos, privación ilegal de la libertad y abuso de sus funciones.

Gregorio Dalbón

Pero para Baidón pidió 30 años de cárcel efectiva, ya que Zúñiga lo señaló como quien lo esposó, lo puso boca abajo y le dijo: "¿Así que sos de Varela, pedazo de villero? Mirá cómo mataste a tu amigo". Y para Cuevas tres años y medio.