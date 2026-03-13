Gatillo fácil en Ituzaingó: así fueron los momentos posteriores al disparo que mató a Juan Cruz Leal Kevin, un joven que salía de su domicilio cuando el oficial gatilló contra los jóvenes que volvían de jugar al futbol, registró con su celular los instantes siguientes al episodio. "El policía estaba muy alterado", contó. Por + Seguir en







Perdomo y Martín Rodríguez, intersección en la que sucedió el caso de gatillo fácil. Google Street: captura

Un testigo grabó los momentos posteriores al disparo que mató a un joven de 20 años en Ituzaingó, cuando un policía que circulaba en moto apuntó contra él y su amigo, que volvían de jugar al fútbol, porque presumió que eran delincuentes y le iban a robar. "Estaba muy alterado", afirmó un joven que presenció la situación.

Daniela Gian, cronista de C5N, conversó con Diego Brancatelli y el panel de Argenzuela desde el lugar de los hechos y explicó que las casas de la calle Martín Rodríguez, en la que se produjo el disparo fatal, cuentan con cámaras de seguridad, pero la mayoría no tienen la función de grabar.

De todos modos, se conoció un video de los momentos posteriores al disparo que derivó en la muerte de Juan Cruz Leal, de 20 años. Kevin, el testigo que grabó la situación, confirmó a C5N que escuchó 2 disparos. Además, aclaró que antes de filmar con su celular lo que sucedía, no se animaba a salir de su domicilio porque notó que "el policía estaba muy alterado".

El joven notó el nerviosismo del agente al constatar que los jóvenes contra los que abrió fuego no eran delincuentes. "No se acerquen", fueron las palabras que utilizó Lucas Adrián Gómez, de 36 años, oficial de la Policía de la Ciudad. Kevin agregó que temió por la seguridad de los vecinos: "Estaba con el arma, medio confundido".

Embed - EXCLUSIVO: GATILLO FÁCIL: las IMÁGENES POSTERIORES a los DISPAROS Diego Gabriele describió que el policía involucrado atacó al joven "porque supuso que eran ladrones" y agregó: "También hirió a su amigo, Daniel Kuhne, que iba de acompañante". El sobreviviente al ataque, que igualmente resultó herido, exclamó que no eran ladrones. "El otro pibe le decía: 'No somos chorros, venimos de jugar a la pelota'", detalló el testigo.

Ituzaingó: cómo sigue la causa del policía que mató a un chico que iba a jugar al fútbol Juan Cruz Leal, de 20 años, falleció como consecuencia de una herida en la ingle tras el disparo efectuado por un efectivo de la Policía de la Ciudad, Lucas Adrián Gómez. Mientras que Daniel Enrique Kuhne, de la misma edad, recibió el disparo en el pecho, con orificio de entrada y salida. La causa es investigada por la UFI número 2 de la localidad, a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini. La carátula de la causa es delito de homicidio agravado.