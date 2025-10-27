Crimen de Coghlan: sobreseyeron a Cristian Graf en la causa por la desaparición de Diego Fernández Lima

La Justicia sobreseyó a Cristian Graf en el marco de la causa por la desaparición de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984 cuyos restos fueron encontrados en mayo pasado en una casa de Coghlan, lindera a una propiedad donde vivió Gustavo Cerati.
Graf se había convertido en el principal sospechoso ya que el cuerpo apareció en su vivienda y, tras la identificación, se descubrió que él y Fernández Lima fueron compañeros en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°6 Almirante Brown durante la década de los '80.