Crimen de Coghlan: sobreseyeron a Cristian Graf en la causa por la desaparición de Diego Fernández Lima Estaba imputado por encubrimiento agravado y supresión de evidencia, pero el juez Alejandro Litvack consideró que no había pruebas suficientes en su contra. Los restos de su excompañero de escuela, desaparecido en 1984, fueron encontrados en mayo en el patio de su casa, lindera con una propiedad donde había vivido Gustavo Cerati. Por







Graf estaba imputado por encubrimiento, ya que el delito de homicidio prescribió.

La Justicia sobreseyó a Cristian Graf en el marco de la causa por la desaparición de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984 cuyos restos fueron encontrados en mayo pasado en una casa de Coghlan, lindera a una propiedad donde vivió Gustavo Cerati.

Graf se había convertido en el principal sospechoso ya que el cuerpo apareció en su vivienda y, tras la identificación, se descubrió que él y Fernández Lima fueron compañeros en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°6 Almirante Brown durante la década de los '80.

Noticia en desarrollo.-