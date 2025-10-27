La familia de Diego Fernández Lima apelará el sobreseimiento de Cristian Graf: "La Justicia nos abandonó"

El juez Alejandro Litvack consideró que no había suficientes pruebas para mantener la imputación por encubrimiento contra el principal sospechoso, dueño de la casa donde aparecieron los restos. "Siento impotencia, indignación y mucha tristeza", afirmó Javier, hermano de la víctima.

La familia de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido en 1984 cuyos restos fueron hallados en una casa de Coghlan, lindera a una propiedad donde vivió Gustavo Cerati, anticipó que apelará la decisión de la Justicia de dictar el sobreseimiento para Cristian Graf, el principal sospechoso.

El juez Alejandro Litvack entendió que no hay carga probatoria suficiente para sostener la imputación por los delitos de "encubrimiento agravado" y "supresión de evidencia", mientras que el homicidio ya prescribió. Javier Fernández Lima, hermano de Diego, lamentó la decisión y afirmó que tanto su familia como la Fiscalía apelarán.

"Mi mamá se enteró hace un rato, está triste, estamos todos muy mal. No puedo creer que la Justicia otra vez nos haya abandonado. Como abandonó a mi papá hace 41 años, ahora me está dejando solo a mí. Es increíble lo que está pasando", lamentó el hombre en diálogo con TN.

Javier aseguró que la familia Graf, propietaria del chalet de la avenida Congreso al 3000 donde aparecieron los restos de su hermano, "se rió 41 años de nosotros y ahora se ríe de todo un país". "La Justicia también, es una locura. Lo que siento es impotencia, indignación, mucha tristeza", sostuvo.

"Las leyes de este país son del año 1920, es una locura que no se hayan actualizado. Por eso estoy con el tema de la Ley Diego: un asesinato no puede prescribir. Antes era porque sin cuerpo no hay delito, pero acá están los restos de mi hermano, hay un sospechoso que vive en esa casa y otros cuatro que vivieron ahí", remarcó.

Javier no solo apuntó contra Cristian Graf, sino también contra otros familiares que vivían en la casa de Coghlan al momento de la desaparición de Diego. "Teóricamente vivía la hermana de esta persona, que ahora vive en el sur; el padre, que está fallecido; la madre, que está viva, y hay una prima que dijo este señor que vivía también ahí", enumeró.

"Necesito justicia por mi mamá. Esto arde, va a arder toda la vida, fueron 41 años y no se te va nunca. Nosotros lo esperábamos a Diego todos los días y nos enteramos el 20 de mayo que lo asesinaron. No se murió, no lo atropellaron como le pasó al pobre de mi papá: lo asesinaron y lo enterraron en esa propiedad. Fue todo a propósito para que nadie lo encuentre", concluyó.