Ezeiza: desesperada búsqueda de un joven de 18 años tras salir de un boliche durante la tormenta Se trata de Nicolás Tomás Duarte, de 18 años, unas cámaras de seguridad lo grabaron caminando en medio de la lluvia después de salir del local bailable Egipto Baires Sur. En las inmediaciones, la Policía bonaerense desplegó un amplio operativo.







En redes sociales se compartieron imágenes de Nicolás Tomás Duarte. Imagen cámara de seguridad.

Nicolás Tomás Duarte, de 18 años, es intensamente buscado por su familia y las autoridades en Ezeiza, provincia de Buenos Aires. El joven desapareció durante las primeras horas del día sábado en pleno temporal, después de ir al local bailable Egipto Baires Sur.

Las cámaras de seguridad de la zona y los amigos de Nicolás, demuestran que el joven salió de Egipto Baires Sur, pero no llegó a su casa. En las imágenes que se compartieron en redes sociales, se lo puede ver a Nicolás caminando bajo la lluvia por en medio de la calle.

- Se trata de Nicolás Tomás Duarte, de 18 años, visto por última vez el viernes a la noche

- Buscan en la zona del boliche donde salió a bailar

Ezeiza pic.twitter.com/yaY6vu1srP — Vía Szeta (@mauroszeta) October 27, 2025

Durante la noche del viernes, Nicolás salió de su casa, ubicada en Tristán Suárez, y se dirigió al boliche ubicado a 25 minutos de allí, en la esquina de Colectora ruta provincial 205. Sin embargo, no volvió a su casa.

Su familia realizó la denuncia en la comisaría, recorrieron hospitales y la zona cercana al boliche para poder dar con su paradero. La Policía bonaerense estableció un gran operativo conjunto a bomberos, drones y perros entrenados.

Su familia cortó la RP 205 y hablaron con El Cuatro TV, quienes explicaron que desde el sábado a la madrugada no saben nada de él, tiene el celular apagado, tanto su novia como la madre tuvieron que ir a la comisaría para brindar su testimonio.