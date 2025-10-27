Choque fatal en Misiones: investigan un audio del conductor del auto previo al accidente

La Justicia investiga un audio del conductor del auto particular que impactó contra un micro en Misiones y dejó un saldo de 9 personas muertas y al menos 30 heridas de diversa magnitud.
El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo y dejó un saldo de nueve personas muertas y al menos 30 heridas de diversa magnitud.
La Justicia investiga un audio del conductor del auto particular que impactó contra un micro en Misiones y dejó un saldo de 9 personas muertas y al menos 30 heridas de diversa magnitud.
Se trata de mensaje de voz de Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, quien falleció por el fuerte impacto, y que podría dar un contexto a lo que sucedió en el siniestro que ocurrió durante la madrugada de este domingo sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, cuando el micro de la empresa Sol del Norte, en el que viajaban 50 pasajeros, chocó con un auto particular que venía de la mano contraria, perdió el control y cayó al arroyo Yazá.
Una de las primeras hipótesis de las consecuencias del hecho fue que había mucha neblina, lo que pudo haber reducido la visibilidad. Sin embargo, ahora se están analizando un audio que el conductor del Ford Focus envío a un amigo minutos antes del choque fatal.
“Haceme el aguante, por favor. Me acabo de separar, la mandé a la put* a mi mujer. Peleé con toda la familia. No sé dónde put* estoy. Estoy yendo como a 180 parejo en la ruta”, habría enviado y agregó: “Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo jajaja, me quiero pegar un palo, mas o menos, no sé. Se va a la put* todo”. El medio local, El Territorio, informó que el celular ya fue entregado a la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC). Será peritados en las próximas horas.
Horas después del accidente, el mismo medio reveló que un vocero oficial del caso confirmó el test de alcoholemia practicado post mortem Ortiz Jordán de 34 años arrojó que al momento del siniestro vial sobre ruta nacional 14 manejaba con 3.0 gramos de alcohol por litro de sangre. Los conductores de autos particulares pueden manejar con hasta 0.5 de la citada medida. Mientras que el chofer del colectivo, Nicolás Tarnowski (29), dio negativo el test de alcoholemia.
Un micro que transportaba 50 pasajeros chocó de frente con un auto que venía en sentido contrario sobre la Ruta Nacional 14 y cayó a un arroyo ubicado en la localidad de Campo Viera, en la provincia de Misiones, y la Policía confirmó la muerte de nueve personas y 30 heridos.
El hecho ocurrió a las 4:30 de la mañana del domingo a la altura del kilómetro 892. Un micro de la empresa Sol del Norte que circulaba desde Oberá impactó contra un Ford Focus y, como consecuencia de la violenta colisión, el colectivo perdió el control, atravesó el guardarraíl y cayó al arroyo Yazá.
De acuerdo a lo informado, las víctimas, seis hombres y tres mujeres, fueron identificadas como Gabriela Paola García, de 26 años; Magalí Lilén Belén Amarilla, de 22; Katia Butvilofsky, de 24; Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34); Ángelo Tadeo Alpuy (19); Elian Natanael Alvez (25); Jonás Luis Dávalos (20); Enzo León (19) y Brian Hobos (19).
Por su parte, respecto al estado de salud de las personas heridas, las autoridades confirmaron que 14 pacientes permanecen internados en los hospitales SAMIC de Oberá y Madariaga de Posadas.
El informe elaborado por Mariana Rippel, médica policial, “diez personas continúan internadas en el Hospital SAMIC de Oberá, mientras que cuatro fueron derivadas al Hospital Ramón Madariaga de Posadas, bajo seguimiento médico permanente”.