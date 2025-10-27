Choque fatal en Misiones: investigan un audio del conductor del auto previo al accidente

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo y dejó un saldo de nueve personas muertas y al menos 30 heridas de diversa magnitud.

La Justicia investiga un audio del conductor del auto particular que impactó contra un micro en Misiones y dejó un saldo de 9 personas muertas y al menos 30 heridas de diversa magnitud.

La familia de Diego Fernández Lima apelará el sobreseimiento de Cristian Graf: "La Justicia nos abandonó"

Se trata de mensaje de voz de Rafael Jordan Gonzalo Ortiz , quien falleció por el fuerte impacto , y que podría dar un contexto a lo que sucedió en el siniestro que ocurrió durante la madrugada de este domingo sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, cuando el micro de la empresa Sol del Norte, en el que viajaban 50 pasajeros, chocó con un auto particular que venía de la mano contraria, perdió el control y cayó al arroyo Yazá.

Una de las primeras hipótesis de las consecuencias del hecho fue que había mucha neblina , lo que pudo haber reducido la visibilidad . Sin embargo, ahora se están analizando un audio que el conductor del Ford Focus envío a un amigo minutos antes del choque fatal.

“Haceme el aguante, por favor. Me acabo de separar , la mandé a la put* a mi mujer. Peleé con toda la familia. No sé dónde put* estoy . Estoy yendo como a 180 parejo en la ruta”, habría enviado y agregó: “ Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo jajaja, me quiero pegar un palo, mas o menos, no sé. Se va a la put* todo”. El medio local, El Territorio, informó que el celular ya fue entregado a la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC). Será peritados en las próximas horas.

Embed - PortaVoz Misiones on Instagram: " “Asesino al volante”: se viralizó un audio que podría ser del conductor que habría provocado la tragedia en la Ruta 14 Se viralizó un audio que podría ser de Rafael Jordan Gonzalo Ortiz de 34 años - oriundo de Oberá -, conductor del Ford Focus que habría causado el choque múltiple en el km 892 de la Ruta 14, donde hubo 13 fallecidos y 29 heridos. En la grabación, se lo escucharía manejando a alta velocidad y hablando de "Quitarse la vida". Ortiz falleció en el acto, lo que refuerza la hipótesis de que el siniestro podría no haber sido accidental. El audio ya habría sido incorporado a la investigación y podría ser clave para entender lo que pasó minutos antes del impacto. Hasta ahora, su autenticidad no habría sido confirmada oficialmente. #PVM #TragediaRuta14 #AudioViral"

Horas después del accidente, el mismo medio reveló que un vocero oficial del caso confirmó el test de alcoholemia practicado post mortem Ortiz Jordán de 34 años arrojó que al momento del siniestro vial sobre ruta nacional 14 manejaba con 3.0 gramos de alcohol por litro de sangre. Los conductores de autos particulares pueden manejar con hasta 0.5 de la citada medida. Mientras que el chofer del colectivo, Nicolás Tarnowski (29), dio negativo el test de alcoholemia.

Quiénes son las víctimas fatales por el choque entre un micro y un auto en Misiones

Un micro que transportaba 50 pasajeros chocó de frente con un auto que venía en sentido contrario sobre la Ruta Nacional 14 y cayó a un arroyo ubicado en la localidad de Campo Viera, en la provincia de Misiones, y la Policía confirmó la muerte de nueve personas y 30 heridos.

El hecho ocurrió a las 4:30 de la mañana del domingo a la altura del kilómetro 892. Un micro de la empresa Sol del Norte que circulaba desde Oberá impactó contra un Ford Focus y, como consecuencia de la violenta colisión, el colectivo perdió el control, atravesó el guardarraíl y cayó al arroyo Yazá.

Embed - C5N on Instagram: " TRAGEDIA EN MISIONES: UN MICRO CAYÓ A UN ARROYO Y HAY AL MENOS SIETE MUERTOS Un colectivo de larga distancia chocó contra un automóvil y cayó al arroyo Yazá. Ocurrió en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre Oberá y Campo Viera. El accidente dejó al menos 7 muertos y 25 heridos" View this post on Instagram A post shared by C5N (@c5n)

De acuerdo a lo informado, las víctimas, seis hombres y tres mujeres, fueron identificadas como Gabriela Paola García, de 26 años; Magalí Lilén Belén Amarilla, de 22; Katia Butvilofsky, de 24; Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34); Ángelo Tadeo Alpuy (19); Elian Natanael Alvez (25); Jonás Luis Dávalos (20); Enzo León (19) y Brian Hobos (19).

Por su parte, respecto al estado de salud de las personas heridas, las autoridades confirmaron que 14 pacientes permanecen internados en los hospitales SAMIC de Oberá y Madariaga de Posadas.

El informe elaborado por Mariana Rippel, médica policial, “diez personas continúan internadas en el Hospital SAMIC de Oberá, mientras que cuatro fueron derivadas al Hospital Ramón Madariaga de Posadas, bajo seguimiento médico permanente”.