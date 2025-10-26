26 de octubre de 2025 Inicio
Confirmaron que el cuerpo hallado en el lago Nahuel Huapi pertenece a un hombre desaparecido en Bariloche

Héctor Horacio Hernández, de 60 años, era buscado por su familia luego de haber perdido contacto con él desde el miércoles. Sus restos serán sometidos a una autopsia.

El cuerpo encontrado pertenece a Héctor Horacio Hernández.

La Policía local confirmó que el cuerpo hallazgo en las cercanías del lado Nahuel Huapi pertenece a Héctor Horacio Hernández, el hombre de 60 años que era intensamente buscado luego de que su familia reporte que perdieron contacto con él el miércoles por la tarde.

Te puede interesar:

El cuerpo había sido encontrado el jueves alrededor de las 14 en las inmediaciones del mirador del río Limay, en Neuquén. Fue gracias a un llamado anónimo que alertó sobre la presencia de los restos en el área. El gabinete de Criminalística de Junín de Los Andes y la Fiscalía de Villa La Angostura fueron convocados.

Se confirmó que el cuerpo no presentaba signos vitales y el asistente del fiscal ordenó el traslado del cuerpo para poder realizar una autopsia, lo que permitirá saber con precisión las causas de la muerte.

La búsqueda del cuerpo había iniciado el miércoles, tras el reporte de su desaparición. El hombre había salido durante la madrugada de su vivienda ubicada en el barrio Las Victorias. Dejó sus pertenencias personales, dinero en efectivo y una nota, cuyo contenido fue preservado.

El medio El Cordillerano indicó que la investigación se intensificó cuando los perros rastreadores lograron seguir el rastro de Hernández hasta el límite de la provincia de Neuquén. Los investigadores plantearon que el nombre podría haber viajado por territorio neuquino, por eso la policía de la zona participó en la búsqueda.

