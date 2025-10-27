27 de octubre de 2025 Inicio
Brutal femicidio en Misiones: un policía asesinó a su expareja, se atrincheró, dejó un video y se suicidó

La oficial Daiana Raquel Da Rosa fue asesinada por su exnovio, Natanael Comes, quien entró armado a su domicilio y le disparó. Antes de quitarse la vida, el oficial se filmó: se apuntó con un arma en la cabeza, mostró el cuerpo de la joven de 27 años y dejó un mensaje.

El oficial se habría enterado que su expareja estaba en una nueva relación. 

En la localidad de Comandante Andresito, un efectivo de la Policía provincial, identificado como Natanael Comes, de 28 años, asesinó de un disparo a su expareja, Daiana Raquel Da Rosa, también integrante de la fuerza, de 27 años, grabó un video y posteriormente se suicidó.

El hecho ocurrió en una casa del barrio 80 Viviendas, donde ambos habían convivido durante varios años. Según las primeras informaciones, la víctima había finalizado recientemente la relación con Natanael Comes, perteneciente de la Comisaría jurisdiccional de Andresito, y comenzado un nuevo vínculo con otro efectivo policial. Al enterarse, el agresor se dirigió hasta el domicilio y la atacó.

Natanael Comes se suicidó después de asesinar a Daiana Raquel Da Rosa.

Cuando los vecinos alertaron a las autoridades, los uniformados que llegaron al lugar fueron recibidos a tiros. A pesar de que se intentó negociar con el oficial atrincherado, Comes se disparó en la cabeza. A pesar de que fue trasladado a un hospital local de inmediato, falleció minutos más tarde.

Previamente, había enviado un audio a sus compañeros de trabajo en el que reconocía haber cometido "una macana", informó el periodista Diego Gabriele. También grabó un video donde mostró el cuerpo de su expareja y el momento en que se disparó para quitarse la vida.

"En el video se lo puede ver apuntándose a la cabeza, también mostró el cuerpo de Daiana. Mujer que rompió el vínculo que los unía, de varios años, y esto devino en una nueva relación", señaló el periodista por la pantalla de C5N.

