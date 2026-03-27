Para Axel Kicillof el fallo de YPF "deja en evidencia años de mentiras"

El gobernador bonaerense celebró la anulación de la condena contra Argentina, por parte de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito y recordó que "mientras el Milei hablaba del ’impuesto Kicillof’, los propios abogados del Estado argentino defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró el fallo de Nueva York que anula la expropiación de la empresa YPF y, ante las críticas del presidente Javier Milei expresó que la decisión “deja en evidencia años de mentiras”.

Kicillof se reunió con intendentes y prometió repartir los fondos que recupere de Nación

“Mientras el presidente Javier Milei hablaba del ‘impuesto Kicillof’, los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre”, indicó en un posteo en X.

Aseguró que “ese ‘impuesto’ nunca fue más que una operación: un coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres, instalando que la nacionalización había sido técnicamente incorrecta. ¿Era desconocimiento, ingenuidad o una mentira interesada? Hoy queda claro”.

Cabe destacar que, al celebrar el fallo, el presidente Javier Milei reprochó: "Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria de Cristina Fernández de Kirchner. Que ahora vengan a decir ‘ah, pero los viajes de Milei a Estados Unidos’. ‘Ah, pero el mameluco’. Acá está la gestión. U$s18 millones”.

Sin embargo, el gobernador bonaerense consideró: “ No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros. La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2037569361750180274&partner=&hide_thread=false La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos.



Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios… — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026

Fue entonces que disparó: "Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros. Nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas. Hoy es una palanca de desarrollo del país y resulta clave para atenuar el impacto de la crisis energética global”.

Además, destacó la decisión de la exvicepresidenta Cristina Kirchner y consideró que “marca el rumbo del modelo de desarrollo que la Argentina necesita: defensa del interés nacional, desarrollo federal, articulación público-privada, inversión en ciencia e infraestructura, potencial industrial, producción y cuidado de nuestros recursos naturales”.

Diego Guelar, exembajador de Argentina en Estados Unidos, celebró el fallo: “Kicillof tenía razón”

El diplomático se expresó en su cuenta de X y celebró el fallo: “Gran triunfo jurídico de Argentina. Finalmente, Kicillof tenía razón. La Justicia de Estados Unidos falló a favor por YPF y la Argentina se evita pagar más de u$s16 millones”.