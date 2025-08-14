Martín Díaz, defensor del principal acusado, habló en exclusivo con C5N y nombró algunas de las hipótesis que maneja la defensa. "La primera persona que sospecharía fue la última persona que lo vio con vida", sentenció el letrado.

Crimen de Coghlan: el abogado de Cristian Graf aseguró que "no tenía la menor idea" del cuerpo enterrado en su casa

Continúa la investigación por muerte de Diego Fernández Lima , cuyos restos permanecieron enterrados más de 40 años en el fondo de una casa en Coghlan. Ahora, el abogado de Cristian Graf, el principal acusado por la muerte del adolescente, explicó que su defendido “no tenía idea” de que había un cuerpo enterrado en la medianera.

En diálogo exclusivo con Mañanas Argentinas por la pantalla de C5N , Martín Díaz , letrado defensor de Graf, brindó detalles sobre el caso y la defensa del excompañero de Fernández Lima. Los periodistas Juan Amorín, Valentina Caff y equipo entrevistaron al abogado, quien aseguró que su defendido “no tenía la menor idea, no tenía la menor idea de que había un cuerpo enterrado en su casa”.

La investigación de la defensa parece centrarse, en palabras del letrado, en “buscar y encontrar que fue lo que pasó, quién más tenía acceso al fondo de la casa” para determinar si una tercera persona ingresó a la vivienda y enterró el cuerpo de Diego.

En 1984, explicó Díaz, el predio tenía dos accesos, “uno era un pasillo del tipo zaguán, desde la avenida Congreso hasta el predio del vecino lindero del fondo, pasaba por toda la propiedad de los Graf, la propiedad de al lado. Es una T del sector izquierdo abraza el fondo de la casa de Graf y del sector derecho tiene una salida a otra calle”.

También explicó que le preguntó a Cristian Graf qué hizo ese 26 de julio de 1984, pero no recordaba mucho, lo que sí le pudo confirmar era que “ese año estaba en tercer año, para esa época iba al grupo de los Boy Scouts, que participaba en un club cercano hacer básquet, tenía dos amigos del grupo de Boy Scouts”.

diego fernandez lima

Eso no es todo, sino que también están investigando la línea sobre las personas que vivieron antes en esa casa que fue demolida, que según Díaz se trataba de “una familia alemana de apellido Kennedy”.

Aunque remarcó que “la primera persona que sospecharía fue la última persona que lo vio con vida”, en referencia al compañero que lo ve desde un colectivo, para poder saber “cómo le damos veracidad a ese relato”.

En relación con las hipótesis sobre el cuerpo, el abogado defensor señalo que tiene dos certezas “una que el cuerpo haya sido enterrado o el mismo día del homicidio o en el mismo momento. La persona que actuó, actuó sola, no había un grupo de personas asistiéndola".

Cristian Graf por su parte, estaría "dispuesto a declarar" y si es necesario "todos los miembros de la familia que en ese momento podrían tener acceso a la casa, la madre, la tía y la hermana", sentenció.

Quién es Cristian Graf, el principal sospechoso por la muerte de Diego Fernández

Mientras avanza la investigación por el hallazgo del cuerpo de Diego Fernández Lima, el joven hallado enterrado al lado de una casa de Gustavo Cerati en el barrio de Coghlan, crecen las sospechas alrededor de Gustavo Graf. Era un excompañero de colegio y es el principal apuntado por la fiscalía.

Graf hoy tiene 56 años y, para la Justicia, es el principal sospechoso de la “muerte violenta e intento de descuartizamiento” de Fernández Lima, desaparecido en el año 1984.

Cristian Graf

De acuerdo con lo que lograron recabar los investigadores, Graf y la víctima eran amigos y se conocen desde la etapa de preescolar. Pasaron todo el colegio juntos y fueron compañeros incluso en Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36, momento en el que nunca más se supo de él.

El dato que disparó la teoría para los investigadores es que la casa donde fue hallado es precisamente la propiedad donde vivía el propio Cristian Graf. La familia Graf, según contó Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N, era la propietaria de la casa y se espera que haya movimientos policiales. "Acá vive la madre de Cristian Graf, que vivía con su hijo y su hija; que se fue a vivir al sur. Él vive cerca, nunca se fue del barrio", detalló.