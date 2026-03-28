Tras el escándalo con Tini Stoessel, Emilia Mernes suma una nueva polémica con Duki: "Cortocircuito" La estabilidad de una de las parejas más queridas de la música urbana vuelve a estar en el centro de la escena mediática. + Seguir en







La pareja de Emilia Mernes y Duki se ve afectada por información que circula en las redes.

Afirman que Duki confrontó a Emilia tras enterarse de sus supuestos chats de la cantante con un futbolista. Según las fuentes, la artista negó rotundamente que haya existido un engaño. Este conflicto se suma a un distanciamiento previo a causa de los chats que se difundieron de Duki con una chica en redes. La esposa del jugador implicado habría descubierto los mensajes pero prefiere el anonimato. Emilia Mernes no deja de estar en el centro de la conversación en redes sociales y los programas de espectáculos. Tras los recientes rumores del origen del conflicto de la cantante con Tini Stoessel, ahora surge una versión de crisis con su pareja, Duki, a raíz de una presunta infidelidad que involucraría a un integrante de la Selección Argentina.

Ahora, el foco de atención se desvió de los vínculos profesionales de la artista y los seguidores en Instagram, para centrarse en un fuerte conflicto interno que sacude su relación sentimental con su pareja desde hace 6 años.

Los detalles del "cortocircuito" entre Emilia Mernes y Duki Según el relato del periodista Juan Etchegoyen en su programa "Mitre Live", la situación se volvió crítica cuando el músico se enteró de una información difundida previamente por Ángel de Brito, la cual sugería que Emilia le habría escrito a un jugador de fútbol casado.

Emilia y Duki El Duki compartió un mensaje en respaldo a su novia, Emilia Mernes, tras la polémica con Tini Stoessel y otras famosas. Redes sociales Debido a los años que llevan de relación, este dato habría provocado una gran preocupación en Duki quien le pidió explicaciones a su novia. “A mí lo que me contaron es que Duki estaba muy afectado y le habría pedido explicaciones a Emilia pero ella se lo negó y le dijo que jamás lo engañaría”, dijo Etchegoyen.

Sin embargo, este “cortocircuito” no es un hecho aislado, ya que se suma a la exposición que sufrió el propio Duki meses atrás cuando fue acusado de intentar seducir a otra joven, episodio que en su momento ya los había mantenido distanciados por un tiempo. En esta nueva trama también aparece la figura de la esposa del futbolista implicado, quien supuestamente habría visto los chats entre su marido y la cantante.