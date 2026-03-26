Caso de grooming: un hombre fue imputado por extorsionar a una adolescente a través de redes sociales

Un hombre de 29 años fue imputado por un caso de grooming detectado en la ciudad de San Antonio en la provincia de Río Negro. A través de las redes sociales, el hombre le pedía fotos sexuales a una adolescente de 17 años a cambio de dinero.
El imputado le había solicitado fotos a una adolescente de 17 años a cambio de dinero. Gracias a la denuncia de la familia de la joven, se realizaron allanamientos y los investigadores lograron reunir las pruebas.
Un hombre de 29 años fue imputado por un caso de grooming detectado en la ciudad de San Antonio en la provincia de Río Negro. A través de las redes sociales, el hombre le pedía fotos sexuales a una adolescente de 17 años a cambio de dinero.
El acusado habría contactado a la víctima de grooming mediante mensajes enviados a través de Instagram y Facebook. El hombre le pidió en reiteradas ocasiones fotos de índole sexual con la excusa de resarcirla económicamente. Fue la madre de la menor quien alertó a las autoridades de la situación y radicó la denuncia correspondiente.
Tras la denuncia, la policía ordenó un allanamiento en la casa del hombre de 29 años donde se confiscaron computadoras y teléfonos celulares. Luego, intervinieron los investigadores del caso quienes reunieron las pruebas suficientes para imputar al sospechoso. Se encontraron videos, imágenes y mensajes que demostraron la existencia de la extorsión a la adolescente.
En este sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra el acusado por el delito de grooming, cuya pena prevista oscila entre seis meses y cuatro años de prisión, conforme a lo establecido en la Ley 26.904 y el artículo 131 del Código Penal. Según trascendió, la investigación se originó a partir de denuncias realizadas por familiares de la víctima y pruebas recolectadas en el marco de la causa.
En este contexto, el juez de Garantías dispuso el inicio de la etapa penal preparatoria y avaló la solicitud del fiscal, lo que habilita la continuidad del proceso judicial con la recolección de pruebas, declaraciones testimoniales y demás diligencias necesarias para avanzar hacia un eventual juicio oral.