Caso de grooming: un hombre fue imputado por extorsionar a una adolescente a través de redes sociales El imputado le había solicitado fotos a una adolescente de 17 años a cambio de dinero. Gracias a la denuncia de la familia de la joven, se realizaron allanamientos y los investigadores lograron reunir las pruebas. Por + Seguir en







La Ley 26.904, sancionada en 2013, incorporó el artículo 131 al Código Penal Argentino, tipificando el delito de grooming o ciberacoso sexual infantil. Redes sociales

Un hombre de 29 años fue imputado por un caso de grooming detectado en la ciudad de San Antonio en la provincia de Río Negro. A través de las redes sociales, el hombre le pedía fotos sexuales a una adolescente de 17 años a cambio de dinero.

El acusado habría contactado a la víctima de grooming mediante mensajes enviados a través de Instagram y Facebook. El hombre le pidió en reiteradas ocasiones fotos de índole sexual con la excusa de resarcirla económicamente. Fue la madre de la menor quien alertó a las autoridades de la situación y radicó la denuncia correspondiente.

Tras la denuncia, la policía ordenó un allanamiento en la casa del hombre de 29 años donde se confiscaron computadoras y teléfonos celulares. Luego, intervinieron los investigadores del caso quienes reunieron las pruebas suficientes para imputar al sospechoso. Se encontraron videos, imágenes y mensajes que demostraron la existencia de la extorsión a la adolescente.

En este sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra el acusado por el delito de grooming, cuya pena prevista oscila entre seis meses y cuatro años de prisión, conforme a lo establecido en la Ley 26.904 y el artículo 131 del Código Penal. Según trascendió, la investigación se originó a partir de denuncias realizadas por familiares de la víctima y pruebas recolectadas en el marco de la causa.

En este contexto, el juez de Garantías dispuso el inicio de la etapa penal preparatoria y avaló la solicitud del fiscal, lo que habilita la continuidad del proceso judicial con la recolección de pruebas, declaraciones testimoniales y demás diligencias necesarias para avanzar hacia un eventual juicio oral.