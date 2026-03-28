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Se supo: quién es el futbolista de la Selección que intentó seducir a una reconocida conductora

Si bien la modelo había quedado envuelta en escándalo por ser la supuesta tercera en discordia al momento de la separación del futbolista, una amiga aclaró toda la situación.

Un futbolista de la Selección intentó seducir a Sabrina Rojas.

Un futbolista de la Selección intentó seducir a Sabrina Rojas.

X (@Argentina)

En medio de la pelea entre Emilia y Tini, que involucraría también a jugadores de la Selección, Nicolás González y Sabrina Rojas volvieron a colocarse el centro de los rumores. La encargada de encender la polémica fue Natalie Weber, amiga de la modelo.

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Todo surgió deslizaron que el futbolista y la actriz mantenían una relación cercana, incluso dejando entrever que el vínculo podría haber ido más allá de la amistad.

Sabrina Rojas
Sabrina Rojas habría sido seducida por Nico González, aunque sin éxito.

Sabrina Rojas habría sido seducida por Nico González, aunque sin éxito.

Sin embargo, Weber, muy cercana a Rojas, salió rápidamente a desmentirlo, aunque con una frase que no pasó desapercibida. “No, no es amigo… quiso, pero no pudo”, lanzó entre risas, dejando abierta la puerta a que evidentemente el futbolista intentó seducirla y no lo logró.

nicolas gonzalez argentina mauritania
Nico González vs Mauritania.

Nico González vs Mauritania.

Sabrina Rojas, nuevamente vinculada con Nico González

El trasfondo de esta historia no es menor. La ruptura entre González y Silberberg, tras más de tres años de relación, estuvo marcada por versiones de infidelidad y episodios que salieron a la luz pública.

La propia modelo reveló que descubrió una traición a través de cámaras de seguridad en la casa que compartían en Italia, donde vio al futbolista con otra mujer.

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Además, durante ese mismo período se viralizó un video del jugador muy cercano a Sabrina Rojas en un boliche de Buenos Aires, situación que terminó de tensionar el vínculo.

Silberberg fue contundente al hablar del tema: aseguró que había “muchas situaciones previas” y dejó entrever que las infidelidades fueron un factor clave en el desgaste de la relación.

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