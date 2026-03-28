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Esta comedia española con toques de drama llegó a Netflix y promete engancharte: cómo se llama

Con una puesta en escena íntima y diálogos punzantes, esta producción española se destaca por su honestidad al retratar la vida cotidiana.

Con una puesta en escena íntima y diálogos filosos

Con una puesta en escena íntima y diálogos filosos, la película se destaca por su realismo y por la fuerza de sus actuaciones. 

Netflix

La película 53 domingos, dirigida por Cesc Gay, llegó a Netflix como una propuesta que combina comedia ácida con drama familiar. La historia gira en torno al reencuentro de tres hermanos que deben reunirse para decidir cómo afrontar la delicada situación de salud de su padre, un encuentro que rápidamente saca a la luz viejos conflictos, celos y tensiones acumuladas.

Evento en vivo de Netflix.
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Uno de los puntos más destacados del film es su guion y las actuaciones, con un elenco encabezado por Javier Cámara. A través de diálogos filosos y situaciones cotidianas, la película logra reflejar con realismo los vínculos familiares, mezclando humor y emoción para abordar el paso del tiempo y el desgaste de las relaciones.

Con una puesta en escena íntima y una duración dinámica, 53 domingos se posiciona como una opción ideal para quienes buscan historias centradas en los personajes. La película transforma una simple reunión familiar en un escenario cargado de emociones, ofreciendo un relato cercano, humano y fácil de conectar.

53 domingos
Con una puesta en escena íntima y diálogos filosos, la película se destaca por su realismo y por la fuerza de sus actuaciones.

Con una puesta en escena íntima y diálogos filosos, la película se destaca por su realismo y por la fuerza de sus actuaciones.

Sinopsis de 53 domingos, la película estreno de Netflix

La película 53 domingos, dirigida por Cesc Gay, desarrolla una historia que explora las complejidades de los vínculos familiares a partir de una cena que rápidamente se vuelve tensa. La trama sigue a tres hermanos que se reúnen para decidir qué hacer con su padre de 80 años, quien comienza a mostrar signos de desorientación, pero lo que parece una conversación práctica termina sacando a la luz viejos reproches y conflictos acumulados durante años.

El eje del relato está en la interacción entre los personajes, interpretados por un elenco que incluye a Javier Cámara. A medida que avanza la noche, aparecen las frustraciones, celos y tensiones personales de cada hermano, mientras el humor ácido funciona como una forma de sobrellevar el drama familiar y el paso del tiempo.

Con una puesta en escena íntima y diálogos filosos, la película se destaca por su realismo y por la fuerza de sus actuaciones. 53 domingos apuesta por una historia cotidiana, donde las emociones, los recuerdos y las heridas del pasado resurgen en un momento de vulnerabilidad, construyendo un relato humano, cercano y conmovedor.

Tráiler de 53 domingos

Embed - 53 Domingos | Tráiler Oficial | Netflix España

Reparto de 53 domingos

  • Javier Cámara como Joan.
  • Pere Arquillué como Santi.
  • Cristina Plazas como Natalia.
  • Àgata Roca como Silvia.
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