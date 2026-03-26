Permiso especial: Nahir Galarza salió de la cárcel en medio de un operativo de máxima seguridad

El nombre de la joven condenada a cadena perpetua volvió a ser noticia tras haber salido de la cárcel por un pedido excepcional que le otorgó la Justicia de Entre Ríos por razones humanitarias. Nahir Galarza estuvo horas afuera del recinto penitenciario para visitar a su abuela que atraviesa una enfermedad oncológica en estado terminal.

A Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por asesinar a su novio, Fernando Pastorizzo . se le otorgó un permiso especial para visitar a su abuela materna que reside en Gualeguaychú y que se encuentra atravesando una enfermedad oncológica en estado terminal. La decisión del juez se fundamentó en razones humanitarias y fue concedida por única vez y bajo el estricto control de un operativo de extrema seguridad.

El mega operativo de seguridad fue planificado a partir del oficio judicial. Se desplegó un equipo de custodia conformado por agentes penitenciarios, un chofer y una oficial a cargo de acompañar a la joven desde la Unidad Penal Nº 6 de Paraná hasta el domicilio de su abuela en Gualeguaychú. Nahir Galarza lleva casi una década privada de su libertad.

El inspector general Alejandro Mondragón dejó en claro que se trató de un traslado exitoso y que se tomaron todos los recaudos que amerita la situación por tratarse de un caso con gran repercusión pública. La prioridad del operativo, remarcó el oficial, fue evitar filtraciones y garantizar la seguridad tanto de Nahir Galarza como del entorno.

La joven de 27 años en todo momento permaneció bajo custodia y acatando el reglamento de custodia: “La custodia continuó en el interior del domicilio”, explicó el oficial a cargo del operativo. Asimismo, explicó que parte del protocolo es que los agentes penitenciarios revisen el lugar antes de la llegada de la detenida.

La visita de Nahir Galarza a su abuela se realizó sin la presencia de otras personas, en un encuentro que duró aproximadamente una hora durante la mañana. No se registraron incidentes ni alteraciones en el protocolo de traslado. Finalizado el permiso, la joven fue regresada a la Unidad Penal Nº 6 de Paraná, donde continuará cumpliendo su condena.

En 2018, Nahir Galarza fue sentenciada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú. La víctima recibió dos disparos de arma de fuego, un hecho que generó un fuerte impacto social y mediático debido a la corta edad de la acusada —19 años— y las particulares circunstancias del caso. Pese a los múltiples recursos presentados por sus abogados en los años posteriores, la condena permanece firme y la joven continúa detenida en la cárcel de mujeres de Paraná, donde cumple su pena.