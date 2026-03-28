La impresionante transformación de Robert Pattinson para Dune 3: así se ve en el tráiler El actor, que viene de protagonizar Mickey 17, la película de Bong Joon-hoo, sorprendió en la última actualización sobre la saga de ciencia ficción por su cambiada imagen. Por + Seguir en







El cambio impresionante de imagen de Robert Pattinson para su personaje en la próxima de Dune.

Robert Pattinson alcanzó fama mundial con la saga Crepúsculo, que lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles de su generación.





Tras ese éxito comercial, reorientó su carrera hacia el cine de autor, trabajando con directores de prestigio y construyendo un perfil más versátil.





Consolidó su regreso al mainstream con su papel protagónico en The Batman, donde ofreció una versión más oscura del personaje.





En la actualidad, continúa explorando transformaciones físicas y desafíos actorales, como su rol en Dune 3, donde sorprende con un cambio de look radical. El lanzamiento del nuevo trailer de Dune 3 reactivó la expectativa en torno al cierre de la trilogía y, al mismo tiempo, llamó la atención por el drástico cambio de look de Robert Pattinson, quien aparece completamente irreconocible en su incorporación al universo cinematográfico de Denis Villeneuve.

En el adelanto difundido por Warner Bros., el actor de 39 años se muestra con cabello rubio, cejas decoloradas y un corte al ras que modifica de manera radical su fisonomía habitual, una transformación que responde a las exigencias de su personaje, Scytale, una figura enigmática que se perfila como uno de los ejes de conflicto en el desenlace de la saga. La elección estética no pasa inadvertida y marca un contraste evidente con otros roles recientes del intérprete, reforzando su tendencia a construir personajes desde lo físico.

Robert Pattinson Robert Pattinson La película, que tiene fecha de estreno prevista para el 18 de diciembre, se presenta como la adaptación de la segunda novela de la trilogía, Dune Messiah, publicada en 1969 por Frank Herbert. La entrega retoma la historia de Paul Atreides en una etapa atravesada por la toma de poder. En ese marco, la incorporación de Pattinson como villano introduce una nueva dinámica narrativa, en la que su personaje operaría desde las sombras con un tono más frío y calculador.

El elenco mantiene su perfil de superproducción, con nombres como Timothée Chalamet, Florence Pugh, Zendaya, Anya Taylor-Joy, Javier Bardem, Jason Momoa y Josh Brolin, entre otros, lo que refuerza la escala del proyecto y su peso dentro de la industria.

Así se ve Robert Pattinson para Dune 3 El primer vistazo a Scytale confirma una construcción visual orientada a generar incomodidad y distancia, con un rostro casi despojado de rasgos reconocibles y una paleta estética que remite a la frialdad del personaje, en línea con su rol antagónico dentro del relato. Este viraje no solo responde a una decisión de caracterización, sino que también dialoga con la evolución de la saga, donde los conflictos se vuelven más políticos y menos épicos en términos tradicionales.

Robert Pattinson en Dune III Frame trailer Dune III En paralelo, el propio Timothée Chalamet, protagonista de la trilogía, acompañó el lanzamiento del tráiler con un mensaje en el que repasó el extenso proceso de producción iniciado a mediados de la década de 2010 y destacó el trabajo de Villeneuve como motor creativo del proyecto, subrayando el cierre de una etapa que demandó más de 150 días de rodaje. “Después de dos películas impactantes con un proceso de desarrollo que comenzó a mediados de la década de 2010, un proceso de producción que inició en 2018 y más de 150 días de rodaje entre las tres películas en total, hoy estrenamos el tráiler de Dune 3“, dijo Chalamet en el clip.