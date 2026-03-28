Murió un reconocido actor de Volver al Futuro y Top Gun: qué le pasó Se trata de un artista muy recordado por interpretar dos personajes icónicos de ambas películas. La triste noticia fue confirmada por su familia: tenía 94 años. + Seguir en







Un actor que se ganó su lugar en Hollywood.

A sus 94 años, falleció James Stewart Tolkan reconocido actor de cine recordado por interpretar al icónico director escolar Sr. Strickland en la saga de Volver al Futuro (1985). La triste noticia sorprendió a los fanáticos y fanáticas de la trilogía quienes lo despidieron en redes sociales.

Volver al Futuro 28-3-26 James Tolkan interpretó al director escolar Sr. Strickland. La familia de Tolkan confirmó que el actor falleció el 26 de marzo pasado para la revista Variety. Sin embargo, hasta el momento, no se reveló la causa de su muerte.

El actor es reconocido por aparecer en icónicas películas de los años 80, uno de los papeles más recordados fue el del director Sr. Strickland en el primer film de la saga Volver al Futuro en 1985, también apareció en el resto de la saga en el rol de otros papeles, también interpretó al comandante Tom "Stinger" Jordan en Top Gun (1986).

Tolkan 28-3-26 (1) Imágenes de Getty Tolkan continuó asistiendo a convenciones temáticas sobre Volver al Futuro, donde podía compartir tiempo con fanáticos y fanáticas.

Su representante John Alcantar envió un comunicado al medio USA Today donde describió al acto como "un profesional muy querido que vivió una vida buena y plena".