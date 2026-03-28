28 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Un estudiante apuñaló a una profesora en Italia: transmitió en vivo el ataque por redes sociales

El hecho ocurrió en el colegio Via Damiano Chiesa, ubicado en la ciudad norteña de Bérgamo, donde el joven ingresó y atacó con un cuchillo a Chiara Mocchi, de 57 años, que fue trasladada de urgencia al hospital Papa Giovanni XXIII. "Aunque su estado es grave, no corre peligro de muerte", señalaron.

Por
El ataque ocurrió a las 7:45 de la mañana

El ataque ocurrió a las 7:45 de la mañana, hora de ingreso de los estudiantes. 

Un estudiante de secundario apuñaló a su profesora de idiomas en Italia y transmitió en vivo el ataque por redes sociales. El hecho generó la conmoción de toda la comunidad educativa del colegio Via Damiano Chiesa, lugar donde se perpetró el ataque a primera hora de la mañana del pasado miércoles.

Los ataques se incrementaron en el estrecho de Ormuz. 
Te puede interesar:

Conflicto en Medio Oriente: Irán advirtió a los países del Golfo y atacó un buque de EEUU

La docente, Chiara Mocchi, de 57 años, fue trasladada de urgencia al hospital Papa Giovanni XXIII. "Aunque su estado es grave, no corre peligro de muerte", señalaron.

Medios locales señalan que el atacante era un alumno de la clase 3A y al momento de ser reducido por otros dos docentes y personal de seguridad del instituto le encontraron en su mochila una pistola de fogueo, además del cuchillo utilizado para perpetrar el hecho. Además en su vestimenta se pudo identificar, además de un pantalón de camuflaje, que llevaba puesta una camiseta blanca con la frase "Vendetta" (venganza).

Hasta el momento la investigación no pudo determinar los motivos que llevaron al ataque. De todas maneras, la policía de la ciudad de Bérgamo aclaró que "no está vinculado a fines terroristas" y que se trata de "un acto aislado". Por su parte, las clases fueron suspendidas y se espera que la próxima semana se pueda retomar la actividad con total normalidad.

ministro italia
El ministro de Educación de Italia se pronunció sobre el ataque a una profesora en Bérgamo.

El ministro de Educación de Italia se pronunció sobre el ataque a una profesora en Bérgamo.

El ministro de Educación italiano, Giuseppe Valditara, mostró su preocupación por el ataque, aunque remarcó que lo ocurrido no es algo exclusivo de Italia. "Ayer en México, dos docentes fueron asesinados por un alumno, y la violencia contra el personal escolar se registra cada vez con mayor frecuencia en distintas partes del mundo. Junto con el Director General de la UNESCO creemos que es necesaria una reflexión más amplia sobre la violencia escolar, incluyendo el impacto de las redes sociales", señaló a la prensa local desde París, donde participaba de un encuentro de ministros organizado por la UNESCO.

Noticias relacionadas

Donald Trump y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Estados Unidos afirmó que las operaciones en Irán terminarán "en cuestión de semanas"

Se sellaron los compartimientos de los torpedos para evitar fugas. 
play

Alerta en el océano por un submarino soviético hundido en la Guerra Fría: libera material radioactivo

Estados Unidos evalúa aportar soldados.

Trump considera enviar 10 mil soldados más a Medio Oriente

Estaba previsto que os veleros Friendship y Tigger Moth llegaran a Cuba entre el 24 y 25 de marzo.

México denunció que desaparecieron dos barcos con ayuda humanitaria que se dirigían a Cuba

Imagen realizada con IA.

Estados Unidos: los nuevos billetes de un dólar llevarán la firma de Trump

Cada año, miles de inmigrantes cruzan el Mediterráneo desde África para desembarcar en Europa.
play

Europa se encamina a crear centros de deportación de inmigrantes en terceros países

Rating Cero

Hay algo en esta historia que resuena de forma especial para un público hispanohablante. La situación de Orn —competente, responsable, traicionada por las instituciones que prometían protegerla y obligada a construir su propia justicia al margen de la ley.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La línea roja, la película tailandesa a pura venganza que llegó a la plataforma

La pareja de Emilia Mernes y Duki se ve afectada por información que circula en las redes.

Tras el escándalo con Tini Stoessel, Emilia Mernes suma una nueva polémica con Duki: "Cortocircuito"

El cambio impresionante de imagen de Robert Pattinson para su personaje en la próxima de Dune.

La impresionante transformación de Robert Pattinson para Dune 3: así se ve en el tráiler

Con una puesta en escena íntima y diálogos filosos, la película se destaca por su realismo y por la fuerza de sus actuaciones. 
play

Esta comedia española con toques de drama llegó a Netflix y promete engancharte: cómo se llama

La actriz, de larga trayectoria, tiene 60 años.

Susto en Gran Hermano 2026: Andrea del Boca se accidentó y temen que abandone la casa

La mediática detalló el tratamiento que tiene que seguir para el dolor.

Preocupa el estado de salud de Floppy Tesouro: "Tengo muchísimo dolor"

últimas noticias

Coudet sumó un defensor.

Bombazo en el mercado de pases: River se quedó con una de las máximas promesas del fútbol argentino

Hace 21 minutos
El ataque ocurrió a las 7:45 de la mañana, hora de ingreso de los estudiantes. 

Un estudiante apuñaló a una profesora en Italia: transmitió en vivo el ataque por redes sociales

Hace 34 minutos
Los ataques se incrementaron en el estrecho de Ormuz. 

Conflicto en Medio Oriente: Irán advirtió a los países del Golfo y atacó un buque de EEUU

Hace 46 minutos
El dólar cotiza arriba de los $1.400. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de marzo

Hace 48 minutos
Se tuvieron en cuenta factores como la atención, la cordialidad y la calidad del servicio recibido.

Estos destinos del sur argentino fueron reconocidos por ser hospitalarios con sus visitantes: dónde están

Hace 1 hora