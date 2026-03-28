Un estudiante apuñaló a una profesora en Italia: transmitió en vivo el ataque por redes sociales El hecho ocurrió en el colegio Via Damiano Chiesa, ubicado en la ciudad norteña de Bérgamo, donde el joven ingresó y atacó con un cuchillo a Chiara Mocchi, de 57 años, que fue trasladada de urgencia al hospital Papa Giovanni XXIII. "Aunque su estado es grave, no corre peligro de muerte", señalaron. Por + Seguir en







El ataque ocurrió a las 7:45 de la mañana, hora de ingreso de los estudiantes.

Un estudiante de secundario apuñaló a su profesora de idiomas en Italia y transmitió en vivo el ataque por redes sociales. El hecho generó la conmoción de toda la comunidad educativa del colegio Via Damiano Chiesa, lugar donde se perpetró el ataque a primera hora de la mañana del pasado miércoles.

La docente, Chiara Mocchi, de 57 años, fue trasladada de urgencia al hospital Papa Giovanni XXIII. "Aunque su estado es grave, no corre peligro de muerte", señalaron.

Medios locales señalan que el atacante era un alumno de la clase 3A y al momento de ser reducido por otros dos docentes y personal de seguridad del instituto le encontraron en su mochila una pistola de fogueo, además del cuchillo utilizado para perpetrar el hecho. Además en su vestimenta se pudo identificar, además de un pantalón de camuflaje, que llevaba puesta una camiseta blanca con la frase "Vendetta" (venganza).

Hasta el momento la investigación no pudo determinar los motivos que llevaron al ataque. De todas maneras, la policía de la ciudad de Bérgamo aclaró que "no está vinculado a fines terroristas" y que se trata de "un acto aislado". Por su parte, las clases fueron suspendidas y se espera que la próxima semana se pueda retomar la actividad con total normalidad.