Caso $LIBRA: la querella pidió que citen a indagatoria a Javier Milei y Mauricio Novelli La presentación se hizo después de que se revelara contenido del celular del trader, con conversaciones que comprometen al Presidente en el lanzamiento de la criptomoneda. La defensa de Novelli pidió la nulidad de la pericia. Por + Seguir en







Novelli y Milei son investigados por la presunta estafa.

En el marco de la causa que investiga la presunta estafa relacionada con el lanzamiento de $LIBRA, la querella que lidera el diputado Juan Grabois pidió que se cite a indagatoria al presidente Javier Milei; a su hermana, Karina Milei; al trader Mauricio Novelli, y al resto de los involucrados en la promoción de la criptomoneda.

La presentación, realizada este viernes ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, se basa en las últimas revelaciones que surgieron del teléfono celular de Novelli. Allí se encontraron chats y registros de llamadas entre el empresario y el Presidente en las horas inmediatamente previas y posteriores al tuit con el que anunció el lanzamiento del token.

Para la querella, todo esto demuestra que existía un vínculo comercial previo entre ambos. "La prueba reunida acredita que (Milei) negoció personalmente, en ejercicio de la presidencia, las condiciones de un acuerdo por el cual recibiría -directa o indirectamente a través de su entorno- contraprestaciones millonarias en criptoactivos", sostiene el texto.

No es la primera vez que la Justicia recibe una solicitud de estas características: a mediados de marzo, dos entidades de la sociedad civil reiteraron el pedido, que habían realizado por primera vez en 2025, para que se cite a indagatoria al jefe de Estado en el marco de la causa que investiga el fiscal Eduardo Taiano.

Embed ALERTA | Escándalo $LIBRA: piden indagatorias al Presidente y su hermana.



Mirá #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/aefV9W1ASZ — C5N (@C5N) March 28, 2026 Piden la nulidad de una pericia clave en la causa $LIBRA La defensa del empresario cripto Mauricio Novelli solicitó la nulidad de una pericia considerada central en la causa vinculada al caso $LIBRA y pidió que todo el material obtenido sea excluido del expediente. El planteo apunta contra el informe elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), al que acusa de estar afectado por "una pluralidad de vicios graves" que comprometen su validez.