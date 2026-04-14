Habló el padrastro de Ángel López: "Nosotros somos inocentes"

Michel González declaró en Comodoro Rivadavia, en el marco de la audiencia de control de detención en barrio Roca. "Siempre estuvimos a disposición de la comisaria y fiscalía, no nos digamos a la fuga. Nosotros también realmente queremos saber que le pasó", comentó.

En el marco de la audiencia por la muerte de Ángel Nicolás López , el nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, uno de los momentos más sensibles se dio con la declaración de Michel Kevin González, padrastro del menor y uno de los principales acusados en la causa.

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Ante el juez y los fiscales, González negó cualquier responsabilidad en el hecho y sostuvo: “ Nosotros somos inocentes con Mariela ”, en referencia a la madre del niño, también detenida.

Durante su exposición, González buscó reconstruir lo ocurrido en los días previos y posteriores a la internación del niño. “ En todo momento estuvimos presentes. Volvimos a la noche. La doctora nos dijo que no nos acerquemos, que había personas del otro lado queriendo tomar represalias. Estuvimos en la calle entre 4 y 5 horas esperando ”, afirmó.

En la misma línea, remarcó que nunca intentaron eludir a la Justicia: “ Siempre estuvimos a disposición de la comisaría y la fiscalía. No nos dimos a la fuga. Nosotros también realmente queremos saber qué le pasó ”.

El acusado también hizo referencia al impacto del caso en su entorno familiar y al temor que, según dijo, generó la exposición pública. “ Teníamos miedo de tantas cosas que habían puesto en redes sociales. A la bebé la tuvimos que mandar con su abuela. Vino la tía a buscarla por temor a represalias ”, explicó.

audiencia angel lopez Imágenes de la audiencia en Comodoro Rivadavia. ADN Sur

Además, cuestionó decisiones tomadas tras la muerte del niño, que les hubiera gustado despedirse de Ángel: “Ni siquiera nos dieron la posibilidad de ir al velorio. Nos tuvimos que enterar por la Justicia cuando lo estaban llevando”.

Uno de los puntos más contundentes de su defensa fue el rechazo a las acusaciones de violencia. “De esos maltratos que hablan, jamás. Al nene se lo corregía sacándole la tele o un juguete. Pero esas barbaridades que dicen de maltrato, de agua…”, expresó.

Crimen de Ángel López: la versión de González

González relató cómo, según su testimonio, se desencadenó la situación que derivó en la internación de Ángel. “Nos acostamos a dormir. A la mañana me levanto para poner la pava para los mates. Siento olor a pis. Lo miro y le digo a Mariela que se hizo pis. Lo bajamos, lo cambiamos y sigue durmiendo”, comenzó.

Luego continuó: “Mientras tomábamos mate, sentimos que Ángel roncaba y deja de roncar. Voy, lo miro y veo que no largaba aliento. En medio de la desesperación se llama a la ambulancia”.

Según su declaración, la madre intentó reanimarlo: “Mariela le hace RCP, lo cambiamos así nomás y salimos a la calle a ver si había algún vecino que nos lleve al hospital. Llega la ambulancia y se va con Mariela”.