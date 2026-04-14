Un informe escolar reveló que Ángel estaba "angustiado" antes de mudarse con su madre El documento ya forma parte de la causa judicial en Chubut. La maestra describió cambios drásticos en el comportamiento del niño durante los días en los que se confirmó el otorgamiento de la custodia a Mariela Altamirano. Por + Seguir en







Un informe docente reveló cómo se sentía Ángel antes de mudarse con su mamá. Redes sociales

Un informe escolar reveló que Ángel López estaba "enojado y angustiado" en los días previos a mudarse con su mamá en Comodoro Rivadavia. Una maestra notó que el pequeño estaba sobresaltado emocionalmente cuando la Justicia decidió entregarle la tenencia a la progenitora, y lo plasmó en un documento que ya forma parte del expediente del caso.

Sandra Jaramillo fue la docente de Ángel durante el ciclo lectivo pasado y recordó el inicio de los cambios abruptos. Según el medio ADN Sur, el niño perdió su frescura habitual al enterarse de su traslado a otra institución educativa. "Ángel siempre ingresaba con una sonrisa al jardín y daba unos abrazos que te alegraban el día", detalló la mujer en el texto.

El documento escolar detalla fechas precisas sobre este quiebre en el estado anímico de Ángel. La mujer señaló que el pasado 7 de noviembre "se lo observó exaltado, mostrándose enojado, gritando, angustiado", en la jornada previa a la salida del niño del establecimiento de educación inicial por el traslado a otro centro cercano a la vivienda de su madre.

El informe destaca también la presencia constante de Luis López y su pareja Lorena en todas las actividades del jardín. "Siempre estuvieron presentes en todas las actividades a las que se los convocaba; siempre a horario para su ingreso y retiro del jardín. Él corría a abrazarlos cuando los veía llegar", afirmó la docente. Este escrito, que fue redactado hace un tiempo, ahora está incorporado a la causa y será clave para avanzar en la investigación.

El desesperado pedido de perpetua del padre de Ángel Luis López reconoció que está "contento y un poquito aliviado" porque la Justicia ordenó la prisión preventiva para Mariela Altamirano y Maicol González. Mientras ambos quedaron imputados por el delito de homicidio agravado por el vínculo, el padre del menor exige la pena máxima para los dos presuntos responsables del crimen.

"Si Maicol es el autor del asesinato, ella es la culpable de que pasara esto, porque ella era la que tenía que proteger a mi hijo", definió López. El hombre habló con Mariela López Brown para C5N tras la audiencia de control. "Cada vez se están pisando más y saliendo muchas cosas a la luz", celebró. López cuestionó los tiempos procesales y advirtió que el padrastro nunca integró a Ángel a la vida familiar cotidiana. "Nos quisieron hacer daño a nosotros nomás, porque sabía que sacándome al Ángel me iba a hacer daño", agregó Luis con dolor. La querella sostiene que las pruebas actuales son más que suficientes para probar la responsabilidad de los imputados.