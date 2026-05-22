22 de mayo de 2026 Inicio
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Procesaron a Patricio Albacete por violencia de género y privación ilegítima de la libertad

El exjugador de los Pumas fue procesado por lesiones leves agravadas por el vínculo. Los hechos ocurrieron en el departamento que compartía con su esposa, Pamela Pombo; pese a esto, seguirá libre.

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Patricio Albacete procesado por violencia de genero

Patricio Albacete procesado por violencia de genero

El exjugador de los Pumas Patricio Albacete fue procesado por la Justicia por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y lesiones leves contra su expareja, Pamela Pombo, en un contexto de violencia de género. La decisión fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Correccional N°11 de CABA, que además ordenó un embargo de $30 millones sobre los bienes del exdeportista.

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Según reportó Infobae, el expediente judicial habla de dos episodios. En el primero, Albacete habría bloqueado la salida del departamento al cerrar con llave la puerta durante aproximadamente veinte minutos, impidiendo que Pombo pudiera retirarse. Según consta en la resolución, durante ese lapso le habría dicho: "De acá no te vas”.

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El segundo episodio describe una situación similar, que habría ocurrido cuando su expareja intentaba marcharse nuevamente del lugar. Para la Justicia, estas conductas configuran el delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por el vínculo, ya que ellos mantenían una relación matrimonial.

Con relación a las agresiones físicas, la resolución también menciona episodios de violencia que fueron considerados por la Justicia como lesiones leves agravadas por el vínculo y en un contexto de violencia de género. Según sostiene el fallo, no se trataría de hechos aislados, sino de una dinámica reiterada de control, intimidación y maltrato que sucedía dentro de la relación.

Pamela Pombo - Patricio Albacete
La pareja se casó en junio de 2024 y se separó en noviembre de 2025.

La pareja se casó en junio de 2024 y se separó en noviembre de 2025.

A pesar de las acusaciones, Albacete continúa en libertad. La Justicia determinó una exclusión del hogar que compartía con Pombo por un plazo de 90 días y la autorizó a ella a regresar al departamento. Además, se le otorgó un botón antipánico como medida de protección.

Por otra parte, con el objetivo de garantizar eventuales costas e indemnizaciones, el juzgado decretó un embargo preventivo sobre los bienes del exrugbier por una suma de $30 millones.

La denuncia de violencia de Pamela Pombo

Según contó Pamela Pombo durante un móvil en Sálvese Quien Pueda, el hecho ocurrió en el departamento que ambos compartían en el barrio de Recoleta. Aunque aseguró que estaban separados desde hacía meses, continuaban viviendo en el mismo inmueble, lo que hizo que la mala relación, los insultos y las agresiones fueran escalando con el paso de los días, según relató.

Para probar los hechos, la mujer aportó las crudas imágenes del momento. En el video se puede ver cómo Albacete discute con la denunciante. Luego de insultos y forcejeos, las imágenes muestran el momento en que él la tira de una forma violenta al piso.

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