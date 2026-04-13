13 de abril de 2026 Inicio
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Crimen de Ángel: la familia denunciaría a funcionarios judiciales por la restitución del niño a la madre

Tras las detenciones de la madre biológica y su pareja, el entorno del niño apunta contra el accionar de la Justicia y analiza impulsar un jury contra el juez y denuncias penales contra auxiliares.

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Crimen de Ángel: la familia evalúa denunciar a funcionarios judiciales por la restitución del niño a la madre

La investigación por el asesinato de Ángel en Comodoro Rivadavia sumó en las últimas horas un nuevo frente de conflicto: la familia del niño analiza avanzar judicialmente contra los funcionarios que intervinieron en la decisión de revincularlo con su madre biológica, hoy detenida.

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El domingo por la noche, la causa dio un giro con la detención de Mariela Altamirano y Michael Gonzáles, pareja de la mujer. El resultado preliminar de la autopsia fue determinante para que la fiscalía solicitara las capturas. Ambos serán trasladados el martes a la Oficina Judicial para la audiencia de control de detención, donde se formalizarán los cargos y podrán declarar.

En paralelo, este lunes a las 11 se realizará una marcha en pedido de justicia, mientras crece la tensión por el rol que tuvieron los organismos judiciales y de protección en los meses previos al crimen.

En diálogo con C5N, Lorena, pareja de Luis López, padre biológico del niño, adelantó que la familia “va a ir por todo” y que evalúan accionar contra quienes decidieron que Ángel regresara a convivir con su madre.

El abogado de la familia, Roberto Castillo, fue aún más contundente. “Son dos asesinos, tienen que esperar el juicio privados de la libertad y después tienen que recibir cadena perpetua”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el informe forense “arroja muchas pruebas que acreditan que estas personas le dieron muerte a Ángel”.

Según explicó, la acusación que impulsan es por “homicidio agravado con alevosía”, delito que prevé la pena máxima. “Ángel estuvo sometido en un contexto de violencia. La madre es coautora y responsable del hecho. Quien le habría producido las lesiones directas es Michael”, precisó.

Castillo también puso el foco en el accionar judicial previo. “Hubo negligencia por parte de muchos auxiliares de la Justicia e incluso del juez. ¿Cómo llega Ángel a las manos de sus homicidas?”, planteó. En ese sentido, adelantó que evalúan promover “un jury de enjuiciamiento para el juez y denuncias penales para auxiliares y profesionales que tomaron la decisión”.

El letrado aseguró que el padre del niño había denunciado maltratos mientras Ángel estaba internado y que incluso se ampliaron esas presentaciones con nuevos elementos. “Las pruebas muestran que lo aislaron de su familia y lo dejaron con estos criminales que le quitaron la vida”, sostuvo.

Además, cuestionó el proceso de restitución: “El juzgado de familia deja en claro que el referente emocional de Ángel era Lorena. Altamirano no lo conocía; apareció de un día para otro a pedir su restitución. Ángel no conocía a la mujer que lo había abandonado”.

Los hechos

El caso tiene un trasfondo que agrava las críticas. Según consta en presentaciones judiciales, el padre y su entorno habían aportado testimonios, imágenes y advertencias sobre posibles agresiones. Incluso, el niño habría manifestado su deseo de seguir viviendo con ellos. Sin embargo, la decisión de revinculación se mantuvo. Cinco meses después, el desenlace fue fatal.

El domingo de Pascua, Ángel ingresó a un hospital local con un paro cardiorrespiratorio. Había sido llevado por su madre, quien luego se retiró. Los médicos intentaron reanimarlo durante horas, sin éxito. Con el correr de las pericias, el cuadro se aclaró: presentaba lesiones internas en la cabeza compatibles con golpes.

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